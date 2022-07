Salario Básico Universal: se realizan en todo el país asambleas para definir un plan de lucha

Este miércoles 13 de julio a las 11 horas se llevarán adelante más de 300 asambleas en todo el país con vecinos y vecinas de los barrios populares y ruralidad pobre para discutir los temas urgentes de la agenda social y elaborar un plan de acción para exigirle al gobierno cuatro medidas orientadas a recomponer los ingresos del pueblo trabajador: Salario Básico Universal para todos los trabajadores y trabajadoras informales; aumento general de salario para empleados públicos y privados; aumento para jubilados de la mínima; y aguinaldo para cooperativistas de obras públicas y potenciar trabajo.

En San Martín de los Andes, la asamblea se realizará el miércoles 13 de julio a las 11 horas en Plaza del Sol, Chacra 30 y a las 16 horas – Parque Lineal Pocahullo – Centro

En un comunicado titulado “Las puertas que cierran los de arriba, las abrirá la lucha del pueblo”, las organizaciones sociales, sindicales y centrales obreras convocantes explican que “las afirmaciones de la portavoz presidencial en las que pretendió clausurar la negociación el Salario Básico Universal diciendo que «no cierran los números» sumado a la falta de medidas contundentes para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras informales y cooperativistas del sector público y privado, y de los jubilados, nos empujan a una consulta masiva con nuestras bases sobre la necesidad de un amplio plan de lucha para recuperar al menos un poco de lo que nos robaron en estos últimos siete años en los que el pueblo trabajador no paró de perder y perder poder adquisitivo”.

“Mientras eso sucedía, se desarrollaba la fiesta de unos pocos que se enriquecían y fugaban divisas endeudándonos como nunca en nuestra historia, compraban dólares a precios vil para importar bienes de lujo por negligencia en el control de importaciones, o remarcaban los precios incesantemente sin un control estricto por parte de los organismos estatales competentes. Para colmo los mismos funcionarios que nos niegan nuestros derechos no deja de cobrar salarios exorbitantes de hasta un millón de pesos por mes y los jueces que persiguen a los pobres ni siquiera pagan los impuestos”, continúa.



La convocatoria, destinada a todas las personas que serían beneficiadas con el pliego de medidas, incluye un formulario online para pedirle presidente de la Nación el Salario Básico Universal: “Si no tenés un trabajo en blanco y lo que laburás no te permite llegar a fin de mes, necesitás un refuerzo de ingresos. Vamos a pedirle al presidente la creación de un Salario Básico Universal de $15.000 mensuales para poder tener un proyecto de vida mejor. Somos más de 7 millones de personas en Argentina que trabajamos sin un salario fijo, es hora de que nos vean. Sumate: www.salariouniversal.ar”.

Las asambleas son abiertas a la comunidad y se realizarán en los distritos de Machagay, Margarita belén, Resistencia, Sáenz Peña, General Pico, Norte Neuquino, Gastre, Bariloche, Viedma, Trenel, Neuquén Capital, El Bolsón, General Roca, Centenario, Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Gaiman, Epuyen, Puerto Libertad, Puerto Rico, Concepción de la Sierra, Tandil, Córdoba, Cruz del Eje, Malvinas Argentinas, Unquillo, Paraje 60 Cuadras, Almirante Brown, San Vicente, Balsa Las Perlas, Cipoletti, San Martin de Los Andes, Piedra del Águila, La Rioja, San Rafael, Guaymallén, Chimbas, Azul, Campana, Ensenada, Río Colorado, La Matanza, Hurlingham, Merlo, Marcos Paz, Morón, San Martin, Tres de Febrero, San Fernando, Malvinas Argentinas, Pilar, San Isidro, Tigre, Escobar, San Miguel, San Martin, La Paz, Maipú, San Rafael, Rawson, Rivadavia, Paclin, Chumbicha, Andalgalá, Santa María, San Nicolás, Junin, Olavarría, Santa Teresita, Mar del Plata, Lincoln, Chivilcoy, Bahía Blanca, La Plata, Moreno, Mercedes, Gral Rodríguez, Lujan, Jose C Paz, Corrientes Capital, Saladas, Cruz De Los Milagros, Dpto. Caacati, Formosa Capital, Delegación Mariano Moreno, Santiago del Estero capital, Salta capital, San salvador de Jujuy, Santa Fe Capital, Rosario, Arroyo Seco, Villa Constitución, Quilmes, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Lomas de Zamora, Lanús, Ezeiza, Presidente Perón, Cañuelas, y CABA (Constitución).