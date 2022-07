Vecinos autoconvocados marchan desde la fiscalía hasta el palacio municipal

Con una nota dirigida a funcionarios de nuestra localidad, los vecinos autoconvocados realizarán una marcha que se inicia 13:30 en las oficinas del Ministerio Público Fiscal y finaliza en el palacio municipal. En el día de ayer, se reunieron con el intendente, Carlos Saloniti, quien les manifestó que se va a poner al frente de gestiones ante provincia, para informar acciones concretas.

En una nota dirigida a los funcionarios municipales, los vecinos expresan: “Destrozos a locales, robos a mano armada en casa particulares, en la vía pública y con heridos de bala trasladados al hospital, violaciones con violadores libres, abusos sexuales a menores, robos de ruedas a autos, entraderas, pedradas, vandalismo y droga, mucha droga. Víctimas de la delincuencia que reina en las calles de día y de noche y delincuentes con causas que a las 48 hs están libres nuevamente, solo por citar algo, es lo que sucede hoy en San Martín”.

Asimismo, se indica que no hay respuestas concretas, de cada funcionario en su gestión. “Creemos, y cada día con el devenir de los hechos estamos más convencidos, que no están a la altura de las circunstancias en sus roles de funcionarios públicos, que están vulnerando los derechos de las víctimas que no encuentran consuelo ni soluciones, y que a pesar de las reuniones, reclamos realizados por las vías jerárquicas correspondientes y con todo tipo de autoridades y comisiones, la situación lejos de mejorar se agudiza”.

Finalizan la nota explicando: “Como ciudadanos consideramos que se nos acabaron los tiempos de espera y es por ese motivo que solicitamos presenten sus renuncias en forma inmediata. No están a la altura de la situación. No se mueven de sus sillones más que para ir a actos políticos o agradables homenajes. No recorren las calles ni los barrios, “desconocen” la realidad de la ciudad que habitan y de esa manera es imposible que puedan cumplir su deber de gobernar”.