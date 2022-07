«San Martín de los Andes se diferencia por la tranquilidad de la ciudad y la calidez de la gente», indicó Roca

“Nos diferenciamos de otros destinos turísticos del país por la tranquilidad de la ciudad y la calidez de la gente. Los turistas se sorprenden porque los autos frenan en las esquinas, no hay semáforos y se respeta al peatón”, detalló Agustín Roca, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA), en diálogo con AM 1350 Radio Buenos Aires; y agregó que “tenemos una cantidad excelente de nieve en la montaña, como hacía años no teníamos”.

Foto: Leo Casanova – RSM

“La nieve nos acompaña desde junio, y el nivel nos permite proyectar actividades como esquí, caminar con raquetas y otras actividades hasta octubre por lo menos”, añadió, y destacó que “cuando tenemos un invierno que promete, se genera mucho trabajo y San Martín de los Andes se convierte en el centro turístico por excelencia de la provincia de Neuquén”.

“Esto nos da esperanzas para proyectar el verano, y continuar recuperándonos de los efectos económicos de la pandemia. Estamos pagando deudas atrasadas y encarando inversiones para el futuro, que nos permiten mantener las fuentes de trabajo y generar nuevas”, relató.

RESERVAS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS

El presidente de la AHGSMA detalló que “la ocupación de vacaciones de invierno ha sido muy buena, con picos del 90%”, y entre los atractivos turísticos locales destacó “caminatas con raquetas de nieve, gastronomía, chocolate caliente, wafles, los miradores, ciervo, trucha, goulash, etc».

A su vez, el presidente de la AHGSMA explicó que “los turistas pueden visitar los 2 centros de esquí: el tradicional Cerro Chapelco y el flamante de Lago Hermoso, que está a 30 kilómetros de la ciudad”, y comentó que “el gasto promedio diario con alojamiento, gastronomía y actividades es de 23 mil pesos por persona”, a lo que agregó: “No somos el destino más caro».

ALOJAMIENTOS Y HABILITACIONES

En cuanto a las plazas habilitadas, Agustín Roca explicó que “tenemos una capacidad de 7 mil camas en los alojamientos habilitados” y destacó que “además tenemos otras 6 mil camas que no están registradas”.

“Hace poco salió la ordenanza, y resta su promulgación, para registrar las viviendas que se ofrecen para alquiler turístico, lo que permitirá incluirlas en el circuito formal para generar un buen servicio”, comentó.

PROYECCIONES PARA EL VERANO

“El verano pasado hubo muy buena ocupación y estamos pidiendo previsiones para el próximo en cuanto a caminos, bajadas y estacionamientos para estar mejor preparados para poder recibir al turista, ya que hay muchos lugares para recorrer. Es una ciudad que da muchas opciones: lagos, ríos, montaña, y lo recomendamos para todas las personas que quieran conocer la Patagonia”, concluyó el presidente de la AHGSMA.