Circular por las calles, rutas y caminos de la ciudad se hace imposible con la cantidad de baches y pozos que hay

Mientras muchos celebran la gran cantidad de turistas que arriban en este invierno récord a uno de los puntos turísticos más importante de la región, la situación del estado de los caminos y rutas en la ciudad traen muchísimos problemas a residentes y visitantes exponiendo la falta de mantenimiento por parte de las autoridades. En la jornada de este miércoles el municipio volvió a trabajar en algunos sectores realizando bacheos.

Foto: Leo Casanova – RSM

Ya hace un tiempo que desde el municipio se intentó atender la problemática con distintos resultados. Baldosones, cemento, asfalto, ripio, tierra, etc., pero hasta ahora ninguno funcionó. Desde que asumió el actual intendente, hubo reuniones con funcionarios de Vialidad Nacional y Provincial buscando gestionar obras o materiales para relleno, se han realizado bacheos en diferentes puntos, pero no alcanzó, ni siquiera en las calles de ripio.

En las últimas semanas, hasta se ha logrado conseguir un material listo para usar, que no requiere adicional ligante, ni selladores, o la necesidad de mezclar componentes. Según la información suministrada por el municipio, este producto minimiza tiempos de trabajo, gastos operativos y asegura un resultado exitoso en cada intervención, permitiendo su uso en agua y con temperaturas extremas, eliminando tiempos inactivos.

Sin embargo, a pesar del anuncio de la compra de 7 toneladas que iban a ser aplicadas desde el 15 de julio para subsanar desde la Avenida Koessler hasta el edificio de la División Tránsito. Se desconoce si la decisión de no continuar los trabajos anunciados fueron por las condiciones climáticas.

Foto: RSM

Este miércoles personal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, retomaron los trabajos de bacheo a la altura de la Comisaría 43° sobre la Ruta 40 y avanzaron hacia la rotonda de la caminera.

Por su parte, Vialidad Nacional ha realizado bacheos desde el 2019 en la travesía de la Ruta Nacional 40, pero la falta de previsión, el abandono y los malos materiales utilizados, dejan expuesto el estado de la misma, donde se hay que ser poco menos que un piloto de avezado para lograr esquivar cada uno de los baches y «cráteres» que hay.

Fue el mismo intendente Saloniti quien ha manifestado hace casi 2 años atrás, que el trabajo de bacheo sería algo temporario, ya que lo que resulta necesario es realizar una repavimentación en diversos tramos, y llevar adelante una intervención integral sobre el recorrido, pero hasta el momento no se realizó.

Por su parte, Vialidad Provincial tiene una presencia casi nula en el mantenimiento de caminos. Días atrás se pudieron observar en vídeos viralizados en la redes sociales, el estado de las rutas provinciales 19, 48, 62, que hace que hasta los vecinos que viven en los sectores más alejados no puedan llegar a sus hogares, tampoco a la EPET 21, ni en época de vacaciones al Cerro Chapelco. Hasta un vecino con una pala se encargó de reparar una de las rutas más importantes para el turismo porque ni siquiera les llega el camión que les brinda el agua.

Entre la nieve, la lluvia, los pozos, el barro y la falta de mantención de las rutas provinciales trajo una muy mala publicidad al destino turístico más importante de la provincia. De hecho, en las últimas horas ante la gran cantidad de quejas y reclamos se debió cerrar el tránsito de la RP19 y solo permitieron el paso de vecinos y vecinas residentes del lugar.

La interrupción se realizó desde la base del Cerro (RP19) hasta el Monumento a Roca, para trabajar en la remediación del camino. Así fue establecido luego de un encuentro entre representantes de las Secretarías de Turismo y Obras y Servicios Públicos, Vialidad Provincial, la Subsecretaría de Tránsito y Transporte y miembros de la Comunidad Curruhuinca. Las tareas comenzaron este martes y el tránsito se mantendrá interrumpido hasta completar los trabajos.

La situación ya no da para más. Los automovilistas y contribuyentes reclaman a viva voz que se arreglen los caminos e insisten en que por ejemplo la Revisión Técnica Vehicular (RTO) no se debería solicitar con el estado actual de las calles. «Así no se puede seguir estando, el estado está ausente, nadie da una respuesta clara. Mientras tanto los que seguimos rompiendo los vehículos que son nuestras herramientas de trabajo somos nosotros», explicó un operador turístico.