ATE nacional buscará ser querellante contra Carlos Quintriqueo y su tirador Pedro Jofré

Julio Fuentes, miembro del Consejo Directivo Nacional de ATE y presidente de la Confederación de Estatales de América Latina, manifestó a LM Neuquén en las últimas horas que en su organización nunca se dio un hecho de este tipo y aseguró que dentro del gremio en la provincia existe un “un grupo de choque” destinado a “delinquir”.

Foto: Federico Soto – RSM

Así lo indicaron desde la corriente nacional buscando como gremio ser parte de la denuncia penal contra el tirador de Quintriqueo, Pedro Jofré y el mismísimo secretario General de ATE Neuquén. Fuentes vincula directamente en los hechos ocurridos el día viernes en nuestra ciudad, al señalarlo como responsable de encabezar el grupo que viajó a nuestra ciudad para realizar los desmanes que se vivieron.

Fuentes asegura que no hubo un enfrentamiento. «La gente estaba trabajando normalmente cuando llega un grupo con uno o dos colectivos que se baja y que estaba encabezado por Carlos Quintriqueo, en lo que nosotros creemos que es un grupo de choque, que aparentemente pide una entrevista con el intendente y comienza una cosa de locos, agrediendo a gente que estaba trabajando y donde había escasa presencia policial», sostuvo.

Si bien es cierto esto que mencionó de acuerdo a los hechos que se suscitaron, vale aclarar que en inmediaciones del municipio hubo dos bandos que se agredieron mutuamente, más allá de quienes empezaron los desmanes. Sobre eso el dirigente analizó que «la gente (por los empleados municipales afiliados a Verde Anusate) se empezó a acercar a la municipalidad por la preocupación de lo que estaba pasando pero no hubo ninguna agresión hacia el sector de Quintriqueo».

«En 100 años no existe en el sindicato un antecedente como este, hubo alguna vez confrontación, con cortes de ruta u otro tipo de medida de fuerza pero nunca algo así. Acá lo que se dio fue una demostración de fuerza hacia Saloniti y de impunidad para el resto de los trabajadores, con la idea de instalar lo que son capaces de hacer para que nadie se meta con ellos. Vamos a ingresar a la denuncia penal, la seguiremos para que se sepa absolutamente todo y seguramente lo haremos como querellantes», aseguró Fuentes.

«Nos vamos a meter en la denuncia penal, queremos llegar no solo a los autores materiales de lo sucedido sino también a los intelectuales. Pedraza (ex titular de los ferroviarios condenado por homicidio) terminó preso y no estaba en el lugar de ese asesinato. Pero la justicia investigó y llegó a los responsables. Acá no hubo un loco que apareció armado de la nada, hay responsables de que eso haya ocurrido, se trata de una organización para delinquir y los jueces deberán investigar para ver cómo funciona y qué niveles de complicidad tienen en estos hechos. Vamos a seguir hasta la última instancia para que se investigue, se sepa y se determine las responsabilidades de cada uno. Y a partir de ahí ATE tomará las medidas que correspondan», confirmó Fuentes a LM Neuquén.