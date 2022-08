La camioneta en la que se escapó Pedro Jofré apareció en Junín de los Andes y fue secuestrada

Una mujer y un hombre se presentaron este mediodía en la Comisaría 25° de la vecina localidad, manifestando que se hacían presente para realizar la entrega voluntaria de la camioneta que estaba siendo intensamente buscada por la Policía del Neuquén, desde el pasado viernes. El rodado fue utilizado por Pedro Jofré, el tirador de Quintriqueo, que junto a otras personas utilizaron para escapar después de dispararle a una empleada municipal y a miembros de la prensa gráfica, entre ellos nuestro reportero Federico Soto.

Foto: José Cusit

Luego de constatar que era la camioneta buscada que se encontraba frente a la Comisaría, el subcomisario, Víctor Méndez, tomó contacto con la Fiscalía, quienes solicitan el secuestro inmediato de la misma, como así también tomar declaración a ambas personas.

La camioneta fue secuestrada por la grúa policial sobre la calle General Lamadrid al 176, en las afuera de la Comisaría, a metros de la Dirección Interior Junín de los Andes y del Juzgado de la IV Circunscripción Judicial, para ser depositada en el lugar que la justicia lo determine.

Llama la atención en estos momentos sobre cómo llegó la camioneta a Junín de los Andes, siendo que según la policía, Jofré y sus cómplices, habían abandonado nuestra ciudad por la Ruta de los Siete Lagos.

Jofré, tras la temeraria incursión, saliendo corriendo, mientras lo perseguían policías, manifestantes de la facción contraria y periodistas. En una esquina, distante a dos cuadras de la municipalidad, subió a la camioneta que lo guardaba y huyó presurosamente sin destino aparente. Desde ese momento, hasta las 21:30, su paradero fue un misterio. A esa hora, se entregó en el departamento Delitos de la Policía. Estaba cambiado y con el pelo teñido.

Este miércoles, Rubio aceptó la constitución como querellante de la Municipalidad de San Martín de los Andes por los daños ocasionados, según confirmó el propio fiscal. Además, puntualizó que desde el pasado viernes, «seguimos recolectando información y la prueba pertinente» e indicó que «son muchos testimonios», al tiempo que también deben analizar las filmaciones de las cámaras de seguridad.

Este miércoles, el fiscal general, José Gerez, dialogó con RSM Radio y no descartó que se realicen nuevas detenciones en torno al caso.»Eso no lo puedo afirmar porque no soy el fiscal del caso, pero puedo asegurar que es un caso que se va a trabajar de manera completa y de manera conjunta para poder dar una respuesta a la sociedad y que estos hechos lamentables no vuelvan a ocurrir», sostuvo.