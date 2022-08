Mirá el video y conocé a Diógenes, el vecino que tapa pozos en el circuito Arrayán

Solidario, comprometido, ladero de Bacheman en el circuito Arrayán, Diógenes agarra la pala y sale a desviar el agua para que no rompa aún más el camino, o a tapar un pozo para evitar accidentes. Con mucha claridad respondió en un video los motivos que lo llevan a realizar esta acción, por más que vecinos y amigos les digan que no le corresponde a él hacerlo.

“Me dicen: estás haciendo algo que no te corresponde, que le corresponde a Vialidad nacional, a Vialidad provincial, al municipio, a Parques; pero por qué no voy a ir a desviar el agua que está rompiendo el camino, cuando hay un montón de gente local que lo usa, más la que nos visita. Porque gracias a ellos nosotros tenemos trabajo, y tenemos un salario digno dentro de todo”, explica con claridad en el video.

Finalmente reflexiona frente a la cámara sobre otro de sus motivos: “Y después, porque no me quiero quedar con el cargo de conciencia, si llega a haber un accidente, de por qué no fui a tapar el pozo”. Diógenes vive sobre el Circuito Arrayán, no tiene auto, pero se solidariza con los vecinos para arreglar algunos de los terribles pozos que hay en el lugar.

Quienes viven en la zona manifestaron: «Los que tenemos propiedad sobre esta ruta provincial no tenemos agua, por lo que nos la traen con camiones y pronto, debido al estado del camino, tampoco vamos a poder conseguirla».

Luego agregaron: «Por esta ruta provincial no pasa una máquina para nivelar el camino hace más de un año. La ausencia de respuesta que tenemos frente a los constantes reclamos que realizamos a la Administración del Parque Nacional Lanín, Vialidad Provincial y el Municipio de San Martín de los Andes es cada vez más alarmante», indicaron.

Vale mencionar que el Circuito Arrayán es la segunda ruta de ripio más transitada por el turismo debido a los miradores, los hoteles que se encuentran en la zona y la Casa de Té Arrayán. Sin embargo, hasta el momento, ya sea en verano o invierno, no tienen respuestas.