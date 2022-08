«Gran Torino» es el film que se podrá disfrutar este jueves en la sala Gunther Blass

El jueves 11 de agosto, a las 20:30hs, en la Sala Günther Blaas del Centro Cultural Cotesma, continúa la 6ta. temporada de proyecciones a la gorra, a cargo de Guillermo Ianniello, este año a beneficio del Club de Leones San Martín de los Andes. En esta ocasión se proyectará “Gran Torino”, dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por el mismo Clint Eastwood, Christopher Carley, Geraldine Hughes y Bee Vang.

“Gran Torino” – Reseña de Guillermo Ianniello:

«No sé cuántas películas pueden quedarle por hacer al viejo Clint Eastwood. Anciano por la edad, joven por sus magníficos proyectos cinéfilos, algunos ya en marcha. Dos, tres, cuatro…la verdad es que tampoco quiero saberlo. Me pongo triste sólo de pensar que un día u otro este fenómeno dejará de filmar y todos los que siempre hemos sentido devoción por su carismática estampa y por su lúcido discurso nos quedaremos huérfanos.

Huérfanos de naturalidad, de simplicidad, de franqueza. Huérfanos de referentes en un panorama cinematográfico repleto de prepotencia, de esnobismo, de extravagancia, de fuegos de artificio. Aquí nos cuenta una historia sencilla, despegada de excesos, cotidiana y mordazmente cautivadora.

Gran Torino puede y debe verse como un film modélico, un copioso manjar para paladares selectos, una película que guarda en su sereno y adulto mensaje un bello relato de amistad, dolor, fe, redención, recuerdos y sentimientos, un alegato perspicaz contra el racismo y la difícil cohabitación entre culturas.

Otra demostración de sabiduría de un viejo zorro que hoy por hoy se vuelve a posicionar como el último cineasta clásico en vida, algo que no le priva de seguir evolucionando en cada nuevo sacrificio cinematográfico, avanzando velozmente en su particular escala de valores, unas manos de artista que moldean una creación del todo milagrosa. Obra de arte que no deben dejar de apreciar. Y no olviden que “nada es para siempre”.