Gutiérrez participó de la firma de los contratos para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner

Tras la firma de los contratos que se realizó, este jueves, se pondrá en marcha la construcción del primer tramo del gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que se extenderá desde Vaca Muerta hasta Salliqueló. El primer acto se había desarrollado el 21 de abril, en la provincia de Neuquén; y ahora fue el turno de la localidad bonaerense, donde también participó el gobernador Omar Gutiérrez.

“No me iría tranquilo de la presidencia si esta obra no se hubiera puesto en marcha, porque esta obra le hace falta a la Argentina no al gobierno”, expresó el presidente Alberto Fernández. Mientras que el ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó lo siguiente: “Espero que, en no más de 30 días, estemos licitando la ingeniería del segundo tramo, para que no sólo pensemos en abastecer a la Argentina sino a venderle al resto del mundo el gas y el trabajo argentino”.

La construcción de gasoductos y oleoductos constituye uno de los planteos centrales de Gutiérrez a la administración nacional, para darle salida a las producciones récords de gas y petróleo de Vaca Muerta y para que no se produzca un cuello de botella. Es el camino hacia el autoabastecimiento y la senda exportadora a gran escala.

Massa subrayó que esta obra, “nos va a permitir el año que viene ahorrarnos entre 1.300 y 2.200 millones de dólares de importación” y además va a generar “cerca de 10.000 puestos de trabajo”.

La obra conectará la zona de producción de hidrocarburos no convencionales de Tratayén (Vaca Muerta) y permitirá ampliar en un 25 por ciento la capacidad del sistema de transporte de gas natural.