Policías acusados de homicidio seguirán detenidos con prisión domiciliaria

El fiscal del caso Adrián De Lillo pidió hoy que los efectivos de la Policía provincial que fueron acusados por el homicidio de Robinson Gatica en Villa la Angostura, permanezcan detenidos con prisión domiciliaria.

Foto: RSM

El planteo lo hizo por la mañana, durante una audiencia de revisión de medidas de coerción, y en la que el fiscal del caso requirió informes a las autoridades policiales luego de que uno de los abogados defensores, Cristian Hugo Pettorosso, revelara que tenía información que le otorgó el comisario Luis Ferragut, sobre supuestas irregularidades en la investigación que se realiza con Gendarmería, y que no fue entregada al Ministerio Público Fiscal.

“Hay una situación que me llama muchísimo la atención. El comisario Ferragut quien es funcionario público, brinda información fechada el día 22 de julio a las defensas (entiendo yo) y no así al Ministerio Público Fiscal”. Añadió que “tengamos en cuenta que estamos hablando de información que es colectada por personal policial que estuvo presente en un procedimiento policial y que, si entienden que hay alguna razón para cuestionar ese procedimiento, es algo que se ha mantenido oculto desde el 22 de julio hasta la fecha que me es informado en esta audiencia”. Asimismo, remarcó que “un comisario no es defensor de cinco imputados, no debe actuar parcialmente; debe actuar con objetividad”.

Ante este panorama, adelantó que pedirá informes a las autoridades policiales para conocer los motivos por los cuales “la fiscalía no cuenta con esta información que se están transmitiendo en forma reservada entre ellos”, por los abogados defensores y el comisario. Agregó que “hay un informe al que no tengo acceso, del que tienen conocimiento las defensas particulares y no así el Ministerio Público Fiscal”.

Esta situación surgió luego de que, durante la audiencia, el abogado Pettorosso revelara que tenía un informe fechado el 22 de julio, en el cual el comisario de la Policía de Neuquén Luis Ferragut, ponía en conocimiento a sus superiores de supuestas irregularidades en la investigación que por pedido de la fiscalía se efectúa con personal de Gendarmería. Esto porque los acusados integran la fuerza provincial.

Durante la audiencia el fiscal del caso planteó que los riesgos procesales permanecen, y que por esta razón los cinco imputados deben permanecer detenidos con prisión domiciliaria. Como abogado querellante intervino, Luis Virgilio Sánchez.

Sobre las nulidades que planteó Pettorosso, el fiscal del caso indicó que “no existe la nulidad en los términos que lo plantea el abogado defensor”, de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal de Neuquén “que es uno de los más modernos del país”.

El juez de garantías Nazareno Eulogio, quien dirigió la audiencia, avaló el planteo del fiscal del caso. Y ratificó la intervención de Gendarmería en la investigación. «Es algo que me asombra», dijo sobre el informe elaborado por el comisario.

El homicidio de Gatica ocurrió el pasado 20 de julio alrededor de las 6.30 de la mañana. De acuerdo a la teoría del caso provisoria de la fiscalía, los efectivos de la Policía Víctor Hugo Muñoz junto a David Ezequiel Cuevas, Erwin Alejandro Mora, Alejandro Bravo y Darío Luis González, concurrieron a una casa del barrio Las Piedritas de la ciudad de Villa La Angostura. Pertenecen a la Comisaría 28 de la localidad y acudieron al lugar tras recibir un pedido de ayuda efectuado desde una vivienda cercana a la que se produjo el hecho donde la víctima se encontraba junto a familiares.

En estas circunstancias, Gatica agredió a los efectivos con un arma blanca y los cuatro policías junto a Víctor Hugo Muñoz, ingresaron al domicilio de la víctima. Una vez allí, intentaron reducirlo, pero no pudieron por lo que volvieron a salir. La pareja de Gatica logró que el hombre le entregara el cuchillo que tenía y lo tiró fuera de la vivienda. Ante esta situación, los efectivos efectuaron disparos con una escopeta con perdigones de goma e ingresaron nuevamente y Muñoz habría efectuado un disparo. Tras golpear al dueño de casa y ante su resistencia lograron reducirlo. Inmediatamente los policías requirieron la intervención de una ambulancia y una vez que los médicos llegaron, constataron que Gatica había fallecido.

Los efectivos fueron imputados por el delito de homicidio agravado por abusar de su función como miembro integrante de las fuerzas policiales (artículos 79, 80 inciso noveno y 45 del Código Penal). Todos permanecen detenidos con prisión domiciliaria.

El fiscal del caso solicitó la conformación de un equipo con tres especialistas del Cuerpo Médico Forense para intervenir en el caso. Entre otras cuestiones, porque el informe preliminar de la autopsia reveló que la causa de la muerte de Gatica es “indeterminada”. Además, en distintas audiencias, señaló que la escena del hecho fue alterada por el personal policial.