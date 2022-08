Bosch sobre la declaración del Volcán Lanín: «Es tomada como una provocación”

Esteban Bosch, referente de Juntos por el Cambio, estuvo en los estudios de RSM Radio y se refirió a varios temas relacionados con la situación actual de nuestra ciudad y la región. Entre ellos se detuvo a analizar la resolución de Parques Nacionales que declaró al volcán Lanín como lugar sagrado.

En relación con este punto, Esteban Bosch explicó que esto ya se había tratado en el año 2016, con el gobierno de Juntos por el Cambio en el directorio de Parque Nacionales. Fue una iniciativa de las comunidades en el marco de comanejo del Parque Nacional Lanín que involucró la participación de las asociaciones civiles, el ENSATUR, la cámaras, el Ministerio de Turismo, con la secretaría de culto de Nación. “Masivamente, todas las instituciones y organizaciones no veían con buenos ojos esta declaración, y en ese momento se retiró”.

En este sentido, Bosch destacó que la última resolución que fue derogada se hizo “sin la participación de todos los sectores en un tema que se sabe que es urticante”. Consideró que, tratado de esta manera “es tomado como una provocación”, sin ir a la cuestión de fondo.

“Mayoritariamente, hay una identificación simbólica con el volcán y no se ve la necesidad de que el Estado intervenga y diga que es más importante para uno o para otro. Yo interpreto que la exclusión es molesta” y esto no tiene que ver con los partidos porque, en su momento, el directorio anterior de parques lo veía como algo posible y en la consulta vieron que no había una mirada favorable”.

“En cualquier café, en el ámbito comercial y del turismo, es muy generalizada la visión de que no es conveniente esta política”. Sobre esto puso de manifiesto la diferencia entre las políticas de consenso y estas «imposiciones» que generan que en lugar de discutir el tema en una mesa, termine en las calles con marchas y contramarchas.

Consultado por los efectos que podrían surgir de una resolución como la que fue derogada, Bosch interpretó que esto “cambia simbólica y espiritualmente los que habitamos esta zona, que el Estado le asigne un estatus particular a un símbolo que es de todos”.

“Tampoco les cambia a los miembros de las comunidades mapuche, que por su puesto puede mantener sus prácticas religiosas en torno al volcán, tiene su semana en la cual se les consagra ese lugar, hay que darles un sitio donde puedan tener su reheu, tienen que tener su reconocimiento”, remarcó Bosch.