De qué se trata la guía de Lenguaje Incluyente no discriminatorio y no sexista que impulsa el área de Diversidad

Desde el área de Diversidad perteneciente a la Dirección de Derechos Humanos, Género, Diversidad y Mediación Comunitaria, le explicaron a RSM de que se trata el Lenguaje Incluyente no discriminatorio y no sexista que impulsan. Al respecto, Nadia Urrutia, psicóloga y responsable del área, explicó: “Es nuestro trabajo y objetivo concientizar y difundir información, para generar una conciencia ciudadana no discriminadora y respetuosa para todas las personas”.

En primer lugar, la profesional de la Salud mental, hizo hincapié en que el sexo biológico no es lo mismo que género y remarcó: “El género es una construcción cultural y social binaria (varón-mujer) la cual comúnmente se asocia al sexo biológico; lo que la sociedad espera del varón y la mujer”. En este sentido, enfatizó: “Debemos comprender que existen otras expresiones de género no binarias, con las cuales las personas se identifican y deben ser respetadas”.

La lucha del colectivo LGBTIQ+ con relación al trato digno y respetuoso, es histórica. Si embargo, la responsable del área de Diversidad, puntualizó: “En San Martín de los Andes, como en otras localidades, aún falta generar dicha conciencia del respeto, piedra angular para que no haya violencia. Lo vemos día a día en comentarios cargados de odio, burlas y chistes”.

Por todo esto, es que, desde el área de Diversidad, crearon una guía para colaborar en la elaboración de un “Lenguaje Incluyente no discriminatorio y no sexista”. Sobre este trabajo, Urrutia, subrayo: “Es mi función defender y hacer cumplir los derechos del colectivo LGBTIQ+, por eso comenzamos esta campaña que busca brindar información correcta de cómo referirnos a las personas respetando su expresión de género”.

Sobre cómo se llevará adelante la implementación de esta guía, Nadia Urritia, dijo: “La misma se les brindará a los comercios de nuestra ciudad en los próximos días, dichas recomendaciones e información, tienen como objetivo generar un cambio en el trato para con las personas del colectivo LGBTIQ+”.

Por último, la referente de Diversidad, destacó: “Todas las personas debemos recibir un trato digno y respetuoso sin importar género u orientación sexual”. Y agregó: “Sé que esa realidad aún no existe, sino, no se tendría que estar hablando en pleno Siglo XXI de campañas de concientización, no discriminación y no violencia”.