La rectora de la Escuela de Música enfatizó: «Son cuestiones que necesitamos sean resueltas para volver y trabajar en una escuela segura»

Luego de conocerse la situación actual de la Escuela Superior de Música y la suspensión de clases por tiempo indeterminado, desde la institución enviaron un nuevo comunicado detallando cuáles son las problemáticas estructurales que atraviesan. En este sentido, indicaron: “Nos encontramos en una situación límite, durante los últimos 3 meses sufrimos constantes cortes de energía que dejaba la escuela a oscuras en plenas clases”.

Además, remarcaron que si bien tuvieron mantenimiento, los arreglos fueron solo superficiales “y no estructurales como demanda el actual informe pedido a Martin Torres, lo cual logramos después de infinidad de reclamos”, manifestaron.

Por otra parte, expresaron que al cortarse el sistema eléctrico se generan distintos inconvenientes como el apagado de las calderas. Con relación a esto, en la misiva, subrayaron: “Por consecuencia se contraen los caños de agua se inunda la sala de máquinas, gotea por la losa a la planta baja y se cae el techo del pasillo, provocando que las máquinas de preceptoría como sucedió, se mojen y se pierda todo el trabajo de años. Además de mojarse la sala de profesores donde hay pianos eléctricos”.

Esta situación generó que se quedaran sin alarma dejando vulnerable el edificio que tampoco cuenta con un cerco perimetral en buen estado, ni ventanas con algún sistema de cierre porque están rotos, sumado a la nula iluminación del perímetro de la escuela.

En diálogo con RSM Radio, la rectora de la escuela, profesora Gabriela Saliva Guevara, pormenorizó las complicaciones que atraviesa dicha institución. En primer lugar, enfatizó: “Son un par de cuestiones que para nosotros son riesgosas y de emergencia que necesitamos sean resueltas para volver y trabajar en una escuela segura”.

Al respecto, Saliva Guevara, profundizó: “Una de las urgencias es que la caldera tenga un regulador de tensión para que no se corte a cada rato, también necesitamos que funcionen todas las luminarias, que como hay un cortocircuito afuera que no se terminó de resolver no funcionan todas las luminarias de afuera y de noche se transforma en una boca de lobo”. Cabe aclarar, que el establecimiento funciona hasta las 23 horas.

Asimismo, la rectora, agregó: “Hay que cambiar los techos porque se cayeron todas las placas y además, es necesario que se pongan las barandas en la parte de arriba porque las ventanas son muy bajas y tenemos niños y niñas que vienen a la escuela todos los días”.

En octubre del 2021 solicitaron una reunión con Mantenimiento Escolar, Distrito y el Municipio para que se ocupen de hacer los arreglos necesarios en la escuela durante las vacaciones, pero, según informaron “no sucedió”. Por eso en junio volvieron a pedir que «durante el receso de invierno se hicieran el tiempo para dejar la escuela en condiciones, tampoco sucedió”.

A su vez, expresaron que participaron de dos reuniones con el ministro de Educación, Osvaldo Llancafilo, y varios actores del Consejo Provincia de Educación en los que plantearon que mantenimiento escolar no contaba con los fondos para arreglar la escuela. Con relación a esto, remarcaron: “En la última reunión se nos dijo que habían girado cuatro millones de pesos, pero mantenimiento escolar lo desmiente”.

Hacia el final del escrito, explicaron que fueron los propios estudiantes los que organizaron una peña para recaudar fondos y comprar tubos de luz led y apliques para las aulas, pero mantenimiento escolar “se negó a colocarlos”.

El 15 de agosto reclamaron en Distrito Escolar y Mantenimiento que no había electricidad en la escuela y terminó pasando lo que habían anticipado en otras ocasiones, se desmoronó todo el techo de pasillo.

“Realmente esto vulnera todo derecho laboral digno y ni hablar de la calidad educativa que merecen los niños de nuestra comunidad, con lo que implica el peligro que haya sucedido en horario pico donde se transitan más de centenar de personas”, concluyeron la carta.