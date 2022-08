Hace ocho meses que espera la restitución de su hijo y la situación es cada vez más angustiante

Madre e hijo se fueron a Córdoba en busca de una mejor calidad de vida, pero las cosas no salieron como esperaban y hoy la justicia los separó argumentando que el centro de vida del menor es en San Martín de los Andes. Sabrina, está angustiada y preocupada por la respuesta de las autoridades frente a sus pedidos y los de su hijo de tan solo 7 años que quiere regresar con ella, pero que no se lo permiten.

Foto ilustrativa

Todo comenzó a mediados de 2021 cuando cansada de no conseguir empleo y preocupada por el aumento desmesurado de los alquileres, Sabrina decidió mudarse a Córdoba. Además de informarle al padre de Juan (nombre que le daremos al menor para proteger su identidad) realizó una exposición en la Comisaria 23 de esta localidad por miedo a cualquier tipo de problema con el padre del menor.

Una vez en Córdoba, Sabrina consiguió rápidamente trabajo y un departamento para vivir los dos, anotó al pequeño en la escuela y comenzaron una nueva vida. El problema surgió cuando volvieron de visita a San Martín de los Andes y el niño fue a ver a su padre y este nunca más se lo devolvió.

En este sentido, la mujer, contó: “Lo llevé a Juan para que pase unos días con el papá y cuando llegó el momento de que me lo trajera nunca apareció. Lo llamé y le mandé varios mensajes hasta que por fin me contestó y me dijo que el nene estaba bien, pero que no me lo iba a dar”.

Según le explicó a RSM, Sabrina, el padre había realizado un pedido de restitución en el mes de julio del que ella nunca fue notificada.

El 13 de diciembre de 2021 tuvieron la primera audiencia con la Jueza de familia Andrea C. DI Prinzio Valsagna. De la misma también participó José Luis Espinar, quien en ese momento, era Defensor del Niño y Adolescente. Una de las preguntas que le hicieron al menor fue con quien quería estar, a lo que respondió: “Con mi mamá”.

Sin embargo, en esa instancia la jueza determinó que se quedara con el padre hasta que se resolviera la situación.

El 15 de febrero de este año se realizó la segunda audiencia. Sabrina manifestó: “Para ese momento la actitud de la jueza era otra, ya no parecía estar de mi lado y efectivamente determinó que Juan se quedara con el padre argumentando que en San Martín de los Andes está su centro de vida”. Además, se determinó que el niño debía estar en contacto dos veces por semana con sus abuelos, algo que la mujer remarcó: “No se cumple”.

Esta era una medida transitoria mientras la justicia determinaba con quien debe vivir Juan, si con su padre en San Martín de los Andes o en Córdoba con su mamá. Si bien Sabrina no estaba de acuerdo con esta determinación, su ex pareja se comprometió a comprar los pasajes para que pudiera viajar a ver a su hijo, “pero no cumplió”, afirmó la mujer.

“Lo peor es que en sus audios, Juan, pide volver a Córdoba conmigo. Al igual que lo hizo en la audiencia, pero no lo escucharon y ahora tiene miedo porque el papá lo está maltratando”, relató Sabrina.

Por otra parte, contó que presentó escritos pidiendo una nueva audiencia, pero fueron rechazados. Con relación a esto, la mamá de Juan, detalló: “Lo que me dijeron fue que no querían exponerlo a una nueva audiencia, pero, ¿Así como van a saber lo que él quiere?”

La situación es compleja y no parece haber una pronta resolución.

“Yo solamente quiero estar con mi hijo y sé que él quiere estar conmigo, pero no lo escuchan ni la jueza, ni la Defensoría, ni la psicóloga que fue puesta por el padre”, concluyó Sabrina.