Los Zorros arrancaron con el pie derecho

El equipo de San Martín de los Andes, Zorros Básquet, comenzó el torneo Pre Federal Andino con una contundente victoria sobre Dina Huapi por 80 a 36. En relación con el triunfo, su director técnico, Victor Serna, comunicó sus sensaciones en el programa Hacemos lo que Podemos, que se transmite por RSM Radio.

En cuanto al torneo, el entrenador manifestó las altas posibilidades de alcanzar buenos resultados a partir de la experiencia de haber disputado la Liga Federal. En este certamen, optó por citar a una mayoría de jugadores surgidos del club. En cuanto al triunfo, destacó la actitud de sus dirigidos y comparó el nivel de ambos torneso. «Este es un campeonato de nivel más bajo, por eso decidimos darle participación y roce a los jugadores locales», declaró Serna.

Por otra parte, no titubeó en mencionar las dificultades que los Zorros presentan a la hora de entrenar. Es conocida la situación del deporte de la ciudad y los inconvenientes de encontrar lugares para que los equipos de varias disciplinas puedan realizar sus prácticas. En el caso del básquet, tienen habilitados tres pedios distintos. Esto lleva a que, en caso de volver a clasificar al torneo federal, no consigan el lugar reglamentario para hacer las veces de local. «Hay un tema pendiente de infraestructura deportiva. Las canchas reglamentarias que hay, no están en condiciones», manifestó.

Por último, hizo referencia al crecimiento poblacional de la zona y lo vinculó con la declaración anterior, mencionando que varios chicos no pueden realizar actividades recreativas al no haber disponibilidad de cupos por la falta de espacio y fue muy crítico al declarar: «Todo muere en intenciones, no se ve una respuesta a la necesidad de la comunidad para la práctica deportiva», culminó.

Fotos: gentileza Natacha Perrig