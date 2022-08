Fabián “Mono” Vera, el máximo ganador del Tetra, se prepara para seguir haciendo historia

Se celebra el 35 aniversario del Tetratlón de Chapelco, una dura prueba combinada que es parte de la identidad deportiva de San Martín de los Andes, y que incluye disciplinas como esquí, mountain bike, kayak y running, de la que participan más de 500 corredores. Y en esta ocasión tan especial, RSM dialogó con Fabián “Mono” Vera, el máximo ganador de esta competencia. Está por cumplir 48 años, corrió en 22 ediciones y se prepara para volver a ser protagonista este sábado 27 de agosto, cuando, además, la competencia vuelve a tener su llegada en el centro de la ciudad. “Ojalá que la disfrutemos todos y tengamos una muy buena carrera”, expresa este gran deportista sanmartinense.

Para tomar dimensión de lo logrado por el “Mono” Vera en el Tetratlón de Chapelco, vale destacar que lo ganó en 8 oportunidades, dándose el lujo de regalar dos copas Challenger, una a su madre y otra para su padre. Corrió el primero en 1994 y salió 21; ya en el 96 se ubicó noveno, ingresando por primera vez al top 10. En el 97, se ubicó quinto. Y desde 1998 al 2001 salió primero en cada ocasión. En el 2002 segundo. Del 2003 al 2005 volvió a subir a lo más alto del podio. En el 2006 se ubicó segundo. Lo volvió a ganar en 2015. En 2019 salió quinto y octavo en el 2021.

El “Mono” le dice a RSM: “Los atletas nunca estamos conformes con todo lo que se entrena y siempre queremos más. El tiempo nos va poniendo a cada uno en su lugar y eso permite que uno vaya aprendiendo a conocerse. Hay años que se llega con más tiempo encima de entrenamiento, y otros con menos, pero estamos en la largada, siempre con la misma cabeza, que creo que es lo más importante”.

Luego agrega: “Yo particularmente este año vine trabajando muy bien, hasta hace un mes que sabía que se iban a complicar los tiempos por mi trabajo en la Secretaría de Deportes, pero creo que la mayor parte ya está hecha. Que con lo que se ha entrenado, la cabeza que uno tiene y la experiencia que llevamos encima, me va a permitir que este fin de semana pueda largar y salir a hacer lo mejor, a disfrutar y a compartir, principalmente, con el resto de los corredores”.

Reflexionando sobre su recorrido y forma de trabajar, expresó: “Creo que he sido una persona que aprendió a planificar las prioridades, la vida nos va llevando a aprender a ser ordenados para poder optimizar tiempos, aprovechar los momentos. Yo hoy estoy en un lugar que para mi es muy importante, dentro del equipo de la Secretaría de Deportes de la ciudad, un lugar que no es fácil y donde se está conformando un equipo que pecha para adelante”.

Este sábado vuelve a correr Fausto, su hijo. Será su segundo Tetra. Van a largar juntos. El “Mono” dice: “Es un condimento excepcional. Uno traza un camino y es muy lindo cuando ves que tus hijos siguen el mismo rumbo, y eso es el mejor premio. Fausto tiene muy buenas condiciones, es chico, y de apoco irá sumando su experiencia. La responsabilidad, la constancia y la disciplina son los pilares fundamentales para lograr el resultado”.

No es fácil, dice Fabián Vera, participar de pruebas combinadas. “He logrado estos resultados a base de sacrificio, horas de entrenamiento y gente que me ha apoyado de manera incondicional. Y por supuesto, la familia es clave”. Entre las empresas y amigos que lo acompañan, y a los que agradece, son Valle Escondido, que le paga la inscripción, Equipe Co. que le provee la indumentaria deportiva, Julito Ferrari con su empresa de Motorhomes, Pudú, una marca de pantalones de San Martín, LPS Balboa que le hizo el kayak para esta competencia, también Ribalplas, Eduquisma, y a toda la gente de la Secretaría de Deportes.

“Estamos a pocos días de largar una prueba muy atípica, una carrera nuestra, de San Martín de los Andes; soy un convencido que uno tiene que estar siempre adentro de esta competencia, ser parte de la prueba, para seguir apoyando este tipo de eventos”, confiesa el “Mono” Vera, mientras ultima detalles para seguir haciendo historia en una nueva edición del Tetralón de Chapelco.

Fotos y producción: Leo Casanova