«La principal preocupación de la gente es la inflación», indicó el presidente de Acipan

El presidente de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (Acipan), Daniel González, habló con RSM Radio y señaló que a pesar de haber habido un repunte de las ventas de juguetes el último fin de semana por el Día de las Infancias, «Neuquén no escapa a la realidad económica nacional donde estamos afectados por altos índices de inflación», sostuvo.

«La inflación afecta las ventas ya que ha bajado el poder adquisitivo del consumidor. Hay una encuesta que demuestra que la principal preocupación de la gente, más allá de la política, de la grieta, es la inflación, por cómo deteriora dicha variable», expresó González.

Además, el titular de Acipan analizó que con el nombramiento de Massa y Rubinstein, se generó una tensa calma en los mercados. «Estamos un poco más tranquilos que hace un mes, en ese sentido hemos mejorado un poquito. Estos nombramientos trajeron calma a los mercados. El acceso al crédito es imposible, eso genera preocupación porque uno no se puede endeudar porque las tasas son muy altas», explicando que sin créditos es imposible crecer económicamente.

González, sobre el Día de las Infancias, sostuvo que el rubro juguetería aumentó respecto a los de indumentaria o electrónica, a diferencia de otros años. “Hasta el día viernes venía bastante flojo, en el último día es donde más se produce las ventas. El sábado hubo mucho movimiento”, aseguró González.

Se le consultó a González su análisis sobre el hecho de que los productos suelen aumentar de manera desmedida cuando el dólar blue o paralelo sube, sin embargo cuando éste baja, los precios no caen. «Es verdad, es muy preocupante. En primer lugar no tendrían que subir los productos cuando el dólar blue aumenta, ya que si tiene algún componente importado, el insumo de importación se paga con el dólar oficial y éste no aumenta en la misma relación al blue. Sí estoy de acuerdo en que los productos suban en relación a la inflación», explicó.

«Acá hay una especulación, porque cuando aumentan los precios por el temor a que se disparen los precios, si el dólar paralelo baja no hay una baja de los mismos. Si aumentan con el ritmo de la inflación, entiendo que está bien, pero no con el dólar blue. El Estado debe controlar esto más allá de que haya una desregulación de precios», manifestó.

Por otra parte vio con buenos ojos el aumento de los salarios de los empleados de comercio, ya que por Resolución, se adelantó el aumento dispuesto para el mes de enero para este próximo mes de septiembre que será del 20,5%. «Será difícil pagarlo, pero es justo aumentar dichos salarios, más allá de que las ventas no crecieron un 20%», finalizó diciendo.