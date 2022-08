Le detectaron cáncer renal a un criancero y debe juntar 1 millón de pesos para costear el medicamento

El caso comenzó a conocerse en las últimas horas y se hizo viral. Es un criancero que nunca tuvo obra social y que hace un tiempo le detectaron un cáncer renal. Hay preocupación debido a que el medicamento que debe tomar tiene un costo que ronda el millón de pesos.

Su hija, Ivana Troncoso, señaló que, Moisés Argentino Troncoso, su papá que vive en el campo, le detectaron un cáncer y no tiene obra social por lo cual es muy difícil acceder a una medicación que cuesta 1 millón de pesos.

Aseguró que el médico dijo «que su padre necesita esa ampolla para poder hacer el tratamiento para poder quemar por vía el tumor renal».

Luego de varias idas y vueltas hasta el momento no recibió ninguna solución. Pasaron 6 meses y sigue a la espera de su medicamento que se pidió de primera línea.

“Mi padre está cada vez peor y hoy desde el hospital de San Martín nos confirmaron que no hay mucho que hacer”, dijo Ivana, quien agradeció al Hospital de la localidad de Las Coloradas.

“Solo estamos esperando otra alternativa ya que le están pasando morfina y veremos qué podemos hacer” sentencio la mujer.

«No soy de hacer estas cosas públicas, pero me toca vivirlo de una manera muy dolorosa. Ver el sufrimiento de mi padre, somos una familia de campo, donde ahí trabajamos con animales. No vivimos de un sueldo del gobierno, se trabaja de sol a sol para tener las cosas, por eso no contamos con obra social, ni nada», explicó Ivana.

Para poder llegar a juntar el dinero y ayudar a su padre, se dio a conocer una cuenta para juntar el valor de la medicación. Aquellos que deseen colaborar pueden transferir o depositar al CBU 0970017863008813640012.