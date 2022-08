Los resultados preliminares y los pagos a quienes participaron del Censo 2022 se postergan

En los últimos días, el Indec salió a aclarar un par de demoras ligadas al Censo 2022. La primera se vincula a retrasos en los pagos a 37.500 personas que trabajaron en el relevamiento del 18 de mayo. La segunda, a la publicación de los datos preliminares de población, prometidos para los tres meses siguientes al censo, aunque ahora fueron pautados para darlos a conocer el último trimestre del año.

Según informaron desde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la deuda en materia de recursos humanos afecta a cerca del 5% de las 750.000 personas empleadas para el operativo censal, es decir, más de 37.000 personas.

Las razones de la demora en los cobros son variadas. La multiplicidad de causas y la singularidad de los problemas es proporcional a la imprevisibilidad de las fechas de cobro, un dato que no pudieron precisar desde el organismo.

Los pagos -aseguraron- se están resolviendo singularmente, en función de qué problemática los causó.

Causas del retraso en el pago del censo 2022

Desde el Indec explicaron que uno de los problemas que viene trabando el pago a censistas es una falta de validación de las distintas provincias involucradas en cada caso.

“El Indec centralizó todo el operativo, pero la puesta en marcha la hizo cada provincia a través de las direcciones provinciales de estadística. Las personas se anotaban en un registro, los capacitaban, validaban la capacitación y luego debían validar si la persona -en efecto- realizó la tarea el día del censo”, introdujeron.

Antes de habilitar los pagos, el Indec debía cotejar esa información con el segmento de viviendas que le tocaba a cada censista. Sin embargo, en más de un caso aparecieron incongruencias.

Por ejemplo, “censistas que están en el registro pero no tienen validada la capacitación, o no tienen validada la tarea hecha ese día, por lo que no se les puede pagar hasta que la provincia diga ‘esta persona está ok’”.

Por cierto, el problema de las validaciones pareciera ser geográficamente parejo. No habría, aseguraron, jurisdicciones más afectadas que otras, en este sentido.