Vialidad Nacional en la mira por el estado calamitoso de la Ruta 40 en toda la provincia

En las últimas horas, tal como ocurrió en nuestra ciudad, dos mujeres apodadas las «Bachegirls», procedieron a marcar los pozos en la Ruta 40 en inmediaciones de la localidad de Loncopué. Beatriz Ponce y su hija Patricia, ambas de Loncopué, se cansaron del estado de la Ruta 40 y decidieron señalizar con pintura amarilla los innumerables pozos que hay en la calzada.

Es una constante ver accidentes o autos que se arruinan por «tragarse» los baches que hay, explicaron a medios neuquinos. Es por eso que un día, pasaron por la pinturería con su hija y decidieron emprender camino hasta Pino Hachado, señalizando cada pozo que veían.

«Es impresionante la cantidad de pozos, hicimos todo lo que pudimos porque queríamos que queden bien marcados. Nosotros que viajamos seguido ya sabemos pero pienso en la gente que viaja de Caviahue, El Huecú, el turismo, ellos no saben dónde están», comentó Beatriz.

«Muchos han roto gomas, llantas, y no salen dos pesos como para andar cambiándolas», dijo y apuntó directamente contra Vialidad: «Vialidad no se hace cargo, es una vergüenza. Les pido que se pongan una mano en el corazón, no solo esta ruta, sino también las rutas a Neuquén, San Martín de los Andes».

En las últimas horas, Marcelo Galigniana, un vecino neuquino denunció mediante un vídeo, también que en la Ruta Nacional 40 que va desde Zapala hacia San Martín de los Andes encontró cráteres de 18 centímetros de hondo, casi un metro de ancho y 2,70 de largo en la zona de Agua Florencia.

Por otra parte agregó que sintió un fuerte golpe en la camioneta y se bajó con un metro a tomar las medidas. “Hay familias que han tenido roturas de tren delantero y en el tramo Zapala -Villa Puente Picún Leufú hay mínimamente 80 pozos” aseguró.

«Hasta La Rinconada tenés unos 300 pozos», sentenció, dejando en claro la falta de mantenimiento por parte de Vialidad Nacional. En las últimas semanas el referente regional, Alberto Ciampini, que participó de la entrega de camionetas 4×4 de última generación, explicó a RSM Radio que no hay intención de repavimentar la Ruta 40.