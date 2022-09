El MAPO cree que en la actual conducción del MPN hay “abusos de poder” y “falta de ética”

El escándalo de las macetas del intendente Mariano Gaido, las estafas vinculadas al Banco Provincia de Neuquén (BPN) y al Ministerio de Desarrollo Social por la sustracción de dinero de planes sociales y otras operaciones fraudulentas —como en el Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN)— han sido un motivo de preocupación por parte de un sector interno del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

Un comunicado firmado por los integrantes del Movimiento de Acción Política (MAPO) asegura que en la actual conducción hay “abusos de poder” y “falta de ética”. La principal inquietud es que esas causas mencionadas, que investiga la Justicia, rodean a la actual Administración Pública provincial que gestionan funcionarios del partido provincial.

En uno de los párrafos del documento del MAPO, se argumentó: “El gobierno neuquino representa al MPN, fue elegido por el voto popular para su conducción y hoy está siendo comprometido por escandalosas acusaciones de corrupción que juegan con la necesidad de la gente, cuando el compromiso es velar por el bienestar del pueblo de Neuquén”.

El MAPO sostuvo que pareciera que existen “desmanejos constantes en las actividades político-gubernamentales” y añadieron: “El silencio de las autoridades políticas del MPN y la escueta información, de los ámbitos judicial y gubernamental, preocupan notablemente a toda la sociedad, acentuando las sospechas”.

Con respecto a la operación de extracción de dinero de las cuentas del BPN de beneficiarios de Planes Sociales, el MAPO indicó que la utilización de la pobreza, la necesidad y la dependencia de los sectores vulnerables, como práctica política de “algunos dirigentes inmorales”, merecen “nuestro más profundo repudio y la exigencia de un pronto esclarecimiento”.

El conjunto de afiliados consideró que la “exitosa estrategia electoral” que llevó a cabo la lista Azul del MPN “arroja magros guarismos en las urnas” a un “alto costo político y económico”. Y agregaron que por consecuencia de ese costo político “llevó a que nuestros representantes renunciaran a los principios doctrinarios por alianzas con sectores que no nos representan”. Con respecto al costo económico, el MAPO explicó que se expresa en la “compra de voluntades internas y de sectores partidarios y gremiales”.

“Se han naturalizado y expuesto las peores prácticas de manipulación política, frente a las cuales no podemos ni queremos ser indiferentes”, concluyeron.

El MAPO expresó la necesidad de expresar un repudio unánime a las siguientes acciones que consideran que no es el “espíritu del MPN”: “Amenazar con dar de baja un plan social, por una participación en actos, redes sociales o adhesión a una fracción interna, no es el espíritu del MPN, dar de baja un contrato de trabajo o quitar funciones a un empleado público por no llenar planillas de intención de voto, no adjudicar una beca a un joven, por no poner ‘Me Gusta’ en una publicación oficial, no ser beneficiario de un terreno o adjudicatario de una vivienda provincial por no ser funcional al sector gobernante, perseguir o censurar compañeros que adhieren a otra línea partidaria”.