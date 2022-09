Figueroa: “Queremos competir en una interna pero que sea limpia y transparente”

El diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino, Rolando Figueroa, habló esta mañana con distintos medios de prensa sobre la estafa con los Planes Sociales donde la Justicia investiga a empleados y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y pidió que se de respuestas a la sociedad: “Nosotros queremos saber quiénes son los culpables, pero los culpables reales; los que realmente tienen la firma”.

“Con la deshonestidad uno no se puede hacer el distraído, no puede ser tibio. Si hay algo que tenemos que desterrar absolutamente esla corrupción, con esto no se puede especular” afirmó el ex vicegobernador y resaltó que en este tema “la sociedad está pidiendo a gritos que se digan los nombres”.

Figueroa dijo que existe una responsabilidad de los tres poderes del Estado para esclarecer lo sucedido, por eso pidió respetar la independencia del Poder Judicial, “que tiene que tener todas las herramientas para hacer libre su trabajo” y que el poder político deje a la justicia que realice su trabajo “y que claramente exponga a estos delincuentes que han pasado todo tipo de límite,porque es obsceno apropiarse de los recursos de los cuales parte la solución de la necesidad ajena. El Poder Ejecutivo tiene que eyectar a los responsables”. De la misma manera, criticó que desde el Poder Legislativo no se den muestras acabadas de que se quiere solucionar este problema y se haya bloqueado un pedido de informes, “cuando la sociedad está demandando a gritos que se sepa la verdad”.

Respecto al tema, indicó que desde el Grupo de Estudios GENES trabajan en la propuesta de establecer puntos de control internos bajo una Secretaría de Control de Gestión donde “apenas un funcionario público se aparte un milímetro de la legalidad y de las buenas prácticas administrativas sea eyectado y puesto a disposición de la Justicia para que actúe con todo su rigor”.

El diputado reclamó que la falta de transparencia aleja a la gente de la política y producen el agotamiento de un modelo “que evidentemente ha ido llevando a que sucedan estas cuestiones”. “La transparencia es fundamental para la sociedad,por eso planteamos en mayo 20 puntos para transparentar la elección internaque repetimos en julio y ahora lo volvemos a plantear. La transparencia es algo que la sociedad está demandando con fuerza, sobre todo a la clase dirigente”, explicó.

Finalmente, recordó que el gran mérito del MPN fue generar un ámbito de discusión interno donde, con reglas claras, se puede determinar quiénes son la renovación en cada ciclo; “por eso estamos demandando reglas claras en un momento muy particular en la sociedad donde ante este tipo de hechos debemos demostrar que no todos somos lo mismo”. “Queremos competir en una interna pero que sea limpia y transparente”, concluyó.