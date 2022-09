Referentes políticos, académicos y sindicales presentaron UNIDOS en la capital provincial

Este sábado por la mañana, en Neuquén Capital se presentó UNIDOS, Usina de Ideas Neuquinas para el Desarrollo y la Organización Social. Participaron referentes políticos, académicos y sindicales, quienes analizaron y reflexionaron sobre la desigualdad en la provincia de Neuquén.

Bajo el título “Desigualdad en la tierra de Vaca Muerta”, se desarrolló el primer plenario, buscando el desarrollo de un espacio que propone generar instancias de debate, de participación y de construcción de ideas que aporten al desarrollo provincial.

En la apertura, uno de sus referentes, el diputado provincial del Frente de Todos, Sergio Fernández Novoa, señaló que “es nuestra intención que este sea un lugar en el que fluyan las ideas que nos permitan elaborar un plan de políticas públicas que contengan en su formulación a las necesidades de la mayor cantidad de neuquinos y neuquinas”. En ese sentido, remarcó que “no concebimos la política sin debate, sin ámbitos donde poder vernos y discutir. La política necesita de participación y democracia real para enfrentar el peligroso flagelo de la anti política que proponen los poderes permanentes”.

Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue, fue la encargada de presentar la temática planteada y abrir el debate. Durante su exposición expresó que “hoy estamos en un punto en el que empieza a desaparecer la posibilidad, la aspiración del crecimiento ascendente, no sólo somos desiguales, sino lo que se va a acentuar es una desigualdad que vino para quedarse … es urgente que surjan nuevas ideas, nuevas alternativas para abordar la desigualdad porque estamos caminando a la consolidación de una estratificación social donde nadie se puede mover desde el lugar que nació”.

En la misma línea, la concejala de Neuquén, Ana Servidio, abordó la desigualdad que existe en la planificación urbana en la ciudad de Neuquén, y al respecto afirmó “es una de las ciudades más desiguales del país, si la pensamos como ciudad en el marco de Vaca Muerta … tenemos un modelo de ciudad que impone el mercado inmobiliario y esto se traduce automáticamente en una profunda desigualdad urbana, que nos muestra que tenemos más barrios informales y populares que barrios formales… barrios informales me refiero no sólo a la falta de posibilidad de tener título de propiedad y regulación del terreno, sino también, al acceso a los servicios básicos”. Asimismo, expresó que “el Estado municipal no prioriza la planificación, regulación y el ordenamiento del suelo urbano.”.

Por su parte, el profesor Enrique Mases, comentó que “la desigualdad, que en algún momento fue un fenómeno marginal, ahora se convierte en un fenómeno estructural y permanente, ante este escenario aparece en las campañas electorales un discurso que no atiende a afrontar la desigualdad sino a enfrentar la pobreza … en necesario avanzar en propuestas que reivindiquen la cohesión social y que dejen de afectar a la sociedad civil”.

A su turno, la diputada provincial Soledad Salaburu planteó la desigualdad en el acceso al trabajo formal y a la situación de las y los trabajadores de la economía popular, la legisladora provincial planteó la necesidad de generar propuestas y políticas públicas para brindar soluciones a la cuestión estructural de la imposibilidad del acceso a empleos formales.

El cierre estuvo a cargo del ex rector de la UNCo, Gustavo Crisafulli, quien consideró que “hay una creciente desigualdad de ingresos y en el acceso a los bienes materiales y simbólicos, esto ha crecido abismalmente en el neoliberalismo. Debemos volver a poner a la desigualdad con toda su complejidad como punto de partida para construir una propuesta política”.

Al finalizar, desde UNIDOS anticiparon que estos encuentros continuarán a lo largo de toda la provincia, con participación de diferentes referentes e invitados que planteen visiones y propuestas para pensar soluciones a los problemas que aquejan a las y los neuquinos.

Además, participaron del encuentro, el ex secretario general del Sejun, Edgardo Cherbavaz, el titular del Sindicato de Prensa de Neuquén, Flavio Ramírez, el delegado del Enacom, Mauricio Guajardo, entre otros.