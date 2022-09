Pereyra aseguró que se queda con el sector azul porque Figueroa competirá por fuera del MPN

El líder sindical petrolero y referente de la Lista Azul y Blanca, Guillerno Pereyra, señaló en AM Cumbre está mañana, que «Rolando Figueroa, de la lista Violeta, nos manifestó su intención de ir por afuera del partido, y en el cual nosotros dijimos que esto eran los límites, porque somos del MPN».

Pereyra señaló que «nosotros no vamos a discutir candidaturas. Nosotros veníamos hablando con distintos sectores, las últimas reuniones que tuvimos con Rolando Figueroa, de la lista Violeta, quien nos manifestó su intención de ir por afuera del partido. Por eso nosotros dijimos que esto eran los límites, porque somos del MPN, y no, no vamos a estar en otro lugar que no sea dentro del Movimiento».

«Tenemos que discutir los temas dentro del Movimiento, no golpear puertas en otros sectores políticos, principalmente, sectores nacionales, políticos nacionales. Entonces hemos quedado con los compañeros de la agrupación Azul, hemos mantenido reuniones de la lista Azul, hemos mantenido reuniones con Jorge Sapag, el compañero Omar Gutiérrez, con Marcos Koopmann, y en el cual le hemos puesto de manifiesto cuál es nuestro proyecto».

Para finalizar, Pereyra sostuvo «queremos buscar consenso para estos proyectos que tenemos. No hemos hablado de candidatura, pero si nos ponemos de acuerdo, buscamos el consenso, seguramente, queremos participar también en el próximo gobierno del MPN».