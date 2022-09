Vecinos del centro indignados por los hechos de inseguridad que se generan en el Parque Lineal Pocahullo

Desde hace varias semanas vecinos del centro de la ciudad reclaman por la situación que se da en un sector del Parque Lineal Pocahullo que se encuentra sin terminar todavía. El problema se genera principalmente en la edificación que se encuentra detrás del supermercado La Anónima donde de acuerdo a los reclamos de quienes viven en el sector, ese lugar «se termina convirtiendo en un aguantadero».

Foto: RSM

El lugar está abandonado desde hace años, más allá de que pertenece a una obra importante para San Martín de los Andes, que sigue inconclusa. De hecho se han registrado principio de incendios donde tuvieron que actuar Bomberos de la ciudad, pero a pesar de ello, personas en situación de calle continúan viviendo en el lugar.

RSM habló con un vecino del lugar y éste manifestó que «estamos cansados ya de aguantar situaciones que solo traen inseguridad. Ahí hay venta de droga, encuentros sexuales, peleas y todo tipo de cuestiones que parece no ver no solo la policía sino tampoco las autoridades municipales».

Desde hace un tiempo se presentó el reclamo a la Defensoría debido a que los hechos se repiten cada vez más seguidos. Aseguran que en el lugar se ofrece «sexo casual» y que a partir de ello se hace imposible circular por la zona.

«Muchos utilizan el lugar para realizar caminatas o ejercicio físico, pero con ese lugar en esas condiciones es imposible», expresó otro vecino del otro lado del arroyo Pocahullo.

Desde hace dos años se presentó un informe desde la Defensoría del Pueblo y Ambiente donde se hace referencia que en el lugar no hay señalización, no hay control de quienes viven allí, ni tampoco barreras de restricción de acceso. No hay iluminación, ni tampoco se han tomado decisiones sobre los hechos vandálicos registrados en los últimos tiempos.

Los vecinos por otra parte indicaron que es sumamente necesario que se comience a terminar las obras del Parque Lineal y también un espacio como la Plaza Güemes, que quedó totalmente en desuso debido a las obras inconclusas que no permiten que vecinos de la zona puedan utilizar.