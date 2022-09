Tres personas muertas tras la explosión en la refinería de Plaza Huincul y el sindicato confirmó un paro

Después de varias horas en que los bomberos trabajaban en la refinería, el intendente de Plaza Huincul, Gustavo Suárez, confirmó que tres personas murieron tras la explosión en la refinería New American Oil (NAO). El fuego se inició en uno de los tanques de almacenamiento de petróleo crudo de la refinería y luego se expandió «de forma descontrolada», afectando el edificio, camiones y a trabajadores que estaban dentro de la planta.

«Explotó uno de los principales tanques de crudo, fue muy fuerte la explosión y la onda expansiva», afirmó Suárez en LU5, quien aseguró que todavía no pudieron identificar a las víctimas fatales.

Tras más de seis horas de trabajo, los Bomberos todavía no lograron contener el fuego y pidieron dotaciones de refuerzos a distintas localidades aledañas. Respecto al trabajo que se lleva adelante, el jefe comunal aseguró que «se está tratando de contener, sobretodo que no se propague a otros tanques lindantes y que no lleguen a explotar», por lo que se está trabajando «en el apagado y enfriamiento de los tanques aledaños».

Por otra parte el Comité de crisis de Plaza Huincul y Cutral Co – PREIC comunica que el incendio en la destilería de New American Oil (NAO) está apagado en su totalidad y continúan los trabajos de enfriamiento debido a las altas temperaturas que existe en los tanques.

Ante la continuidad de los trabajos de logística se solicita evitar circular sobre Av. San Martín y Ruta 22 ya que dicha vía funciona como corredor de emergencia. De ser impostergable se recomienda de forma tranquila y ordenada.

Por otra parte las clases se encuentran suspendidas sólo en las escuelas N°22 y 133, debido a que se encuentran en cercanías al lugar del accidente. No se suspenden las actividades en los demás establecimientos educativos.

El comité se encuentra integrado por los intendente de Plaza Huincul y Cutral Co, Gustavo Suárez y José Rioseco Respectivamente; los ministros de Energía y Recursos Naturales Alejandro Monteiro; de Gobierno y Educación, Osvaldo Llancafilo el Plan de Respuesta ante Emergencias (PREIC).

Desde el sindicato de trabajadores del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa se convocó a un paro de actividades en el ámbito territorial de la organización.

“Hartos de la falta de compromiso con la vida de los trabajadores, la Comisión Directiva de Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, resolvió lanzar un PARO TOTAL DE ACTIVIDADES en el ámbito territorial de la organización”, dijeron desde el sindicato.

Además se convocó de manera urgente a Neuquén los titulares de las empresas operadoras, de servicios y refinerías para este viernes.

“Se deben tomar medidas urgentes para ponerle fin a al permanente desprecio por la vida de los trabajadores como si fueran repuestos intercambiables”, dijo Marcelo Rucci, secretario general. Y agregó “estamos cansados de denunciar situaciones que se repiten constantemente en cada yacimiento o instalación de la industria. ¿Cuantos más hombres y mujeres deben dar su vida para que las empresas entiendan que no se puede seguir trabajando de esta manera?”.