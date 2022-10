Tres clasificados de San Martín de los Andes se suman a los Juegos Evita 2022

En las jornadas disputadas de los Neuquén juega, los días 1, 2 y 3 de octubre, la ciudad logró tres cupos para los nacionales que se disputarán en Mar del Plata en noviembre. Dos clasificados llegaron de la mano del atletismo, mientras que el restante fue para los de gimnasia artística masculina.

Catalina Quiroga, consiguió el primer lugar en la disciplina de pasaje de vallas durante el fin de semana, que también tuvo a Agustín Narvarte en la misma modalidad en el segundo lugar de la categoría masculina, este último no logro cupo para las instancias nacionales. Por otro lado, también consiguió la clasificación al finalizar primero, Marco Lunardini en las pruebas de 800 metros llanos y salto en largo, siendo el único deportista en lograr dos plazas.

Asimismo, los participantes de gimnasia artística del género masculino, se proclamaron campeones provinciales, Alan Sandoval, Santiago Mansilla y Gonzalo Chamorro Palma. Ellos fueron acompañados por sus entrenadores: María Cristina López Lavoine, Giselle Colignon, Verónica Quilaquir, Patricia Corzo y Leo Arroyo.

Por último, se destacaron otras disciplinas, que a pesar de no haber logrado clasificar a los Juegos Evita 2022, realizaron una buena performance. En la actividad deportiva de voley, viajaron a Neuquén la sub 15 femenina del CEF 9 y la sub 17 masculino y mujeres de la escuela municipal. En cuanto al básquet, las menores de 17 del CEF lograron el segundo puesto en la modalidad 5 vs 5.

Fotos – Gentileza

Las fechas de los Neuquén Juega seguirán su curso en Zapala la semana que viene con el hockey sub 14 femenino representando a nuestra ciudad, los dias 7, 8 y 9 del corriente mes.