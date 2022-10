Zorros Básquet ganó en Bariloche y se sube a la punta del Pre Federal Andino

El pasado fin de semana continuó la actividad del torneo Pre-Federal Andino de básquetbol de primera división y los Zorros Básquet viajaron a Bariloche para medirse con Pehuenes.

La victoria ante el combinado barilochense por 68 a 61, colocó al equipo de San Martín de los Andes en la primera colocación de la tabla de posiciones, compartiendo la punta con San Martín de Esquel con 11 puntos y 6 partidos jugados.

El equipo de Zorros que viajó a la vecina localidad rionegrina fue Gabriel Mattis, Edgar Garcia, Bruno Canestrari, Gastón Contreras, Nicolás Carmanchahi, Matías Lara, Thiago Serna, Tomas Djenderedjian, Santino Malone y Joaquín Flores, quienes ya se preparan para el próximo compromiso el 16 de octubre venidero, cuando se enfrentarán a la Escuela Municipal de Bariloche en calidad de visitante.

La fase reclasificatoria de la Final Four se llevará a cabo durante el fin de semana del 12 y 13 de noviembre donde jugarán los equipos ubicados entre el tercer y el sexto lugar, por dos lugares para la Final Four, quienes se sumarán a los dos primeros de la fase regular. La Final Four se jugará durante el fin de semana del 19 y 20 de noviembre.

Fixture

16/10 Escuela Municipal de Bariloche (V)

29/10 San Martín de Esquel (L)

30/10 Pehuenes de Bariloche (L)

05/11 Escuela Municipal de Zapala (V)

Posiciones

San Martín (Esquel) 11 (6 jugados)

Zorros Básquet (San Martín de los Andes) 11 (6 jugados)

Los Pehuenes (Bariloche) 9 (5 jugados)

Escuela Municipal de Zapala 7 (5 jugados)

Municipal Dina Huapi 6 (6 jugados)

Escuela Municipal de Bariloche 4 (4 jugados).