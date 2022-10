Al equipo de hockey femenino le robaron la ilusión

Durante este fin de semana largo se disputó otra fecha de los Neuquén Juega en Zapala. En esta oportunidad, fue el turno del equipo de hockey femenino sub 14 del Club Lacar, al que por un tema de reglamento le quitaron la posibilidad de conseguir, por la vía deportiva, la clasificación a los Evita 2022.

Las chicas lograron superar la primera instancia sin problemas, pese a eso, una de sus jugadoras sufrió un duro golpe que la obligó a trasladarse al hospital local para realizar los chequeos pertinentes. Con ella tuvo que ir el entrenador de la divisional para asegurarse de que su dirigida esté en condiciones de volver sin el grupo.

Las horas pasaron y se hizo el horario en el que el equipo debía jugar su segundo encuentro frente a Las Lajas. El reglamento indica que un combinado no puede presentarse sin su director técnico y en tal caso se da un plazo de cinco minutos para que se acerque el mismo a disputar el cotejo. Los minutos se consumieron y al no presentar a su entrenador, el contrincante pidió los puntos y accedió a la final sin disputar la etapa previa.

En cuanto al calendario de los Neuquén Juega, el fin de semana que viene, harán su participación: el fútsal femenino sub 14, en el básquet 3 vs 3 categorías menores de 14 y 16 y el handball sub 16. Todas estas disciplinas viajarán a la capital neuquina entre el 14 y el 16 de octubre.

Fotos – Gentileza