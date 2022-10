Así quedó conformada la lista de candidatos a diputados por el sector Azul del MPN

En la Junta de Gobierno del Movimiento Popular Neuquino (MPN) se presentó esta tarde la lista de candidatos a diputados de la Lista Azul para las elecciones del 13 de noviembre.

La misma está encabezada por Daniela Rucci, hija del dirigente petrolero y de Rincón de los Sauces, y por Claudio Domínguez, actual concejal del MPN en Neuquén capital.

Por otra parte se confirmó de manera oficial la precandidatura a vicegobernadora de Ana Pechen. Lo confirmó Marcos Koopmann en el transcurso de la jornada.

QUÉ DIJO KOOPMANN

Hola! Como cuando anuncié mi candidatura a gobernador, quería que vos fueras uno de los primeros en enterarte a quién elegí para que me acompañe como vicegobernadora y el por qué de esta decisión.



Estoy muy orgulloso de que, quien me acompañe en la fórmula, sea una mujer con una gran trayectoria política y académica, construida con honestidad y transparencia: Ana Pechen.



Es una decisión que me llena de orgullo y de esperanza. Porque con Ana siempre tuvimos sueños en común. Con Ana nos une el camino recorrido y el profundo amor que sentimos por Neuquén.



Tuve el privilegio de conocerla hace muchos años, cuando los dos formábamos parte del grupo de hombres y mujeres que, junto a Jorge Sapag, comenzaba a dar forma al proyecto de la Lista Azul del MPN. Trabajamos en equipo para darle un cambio positivo a la provincia, priorizando la construcción de la paz social, tan necesaria para reconciliar a las familias neuquinas, en una comunidad que estaba quebrada.



Cuando tuvo la responsabilidad de ocupar la vicegobernación, demostró su capacidad de escuchar, de dialogar y de construir consensos con todos los sectores políticos, para avanzar en temas que fueron trascendentales para Neuquén. Y para mí fue una guía en mi tarea como vicegobernador.



Cuando dejó su cargo institucional, volvió a una pasión que nunca abandonó: la educación, habiéndose ganado el respeto de toda la sociedad neuquina y convirtiéndose en una referente indiscutida para las mujeres de la provincia.



Y desde su rol como investigadora de la Universidad Nacional del Comahue, aquella que fundara Don Felipe Sapag para que los neuquinos tuviéramos las herramientas para ser los constructores de este futuro lleno de oportunidades, siguió haciendo su aporte para la formación de nuestra juventud.



Con Ana compartimos esa obsesión por la educación, y estoy seguro de que su experiencia será fundamental para poner en marcha la revolución educativa y del conocimiento que estamos planificando para Neuquén. Sin educación no hay futuro, y juntos vamos a trabajar para que los chicos y chicas de todos los rincones de nuestro territorio, tengan la oportunidad de prepararse para enfrentar un mundo complejo y en permanente cambio.



De corazón, le agradezco a Ana su generosidad al aceptar acompañarme en la fórmula como candidata a vicegobernadora.



Su actitud es una muestra del inquebrantable compromiso que siente con las familias neuquinas y con esta tierra de progreso y oportunidades, que abre sus brazos generosos a todos los que llegan en busca de construir un futuro mejor.



Como equipo nos esperan grandes desafíos y sé que estamos preparados para afrontarlos, sin arriar jamás nuestra bandera histórica, que es defender siempre a Neuquén sosteniendo la libertad e independencia del centralismo de Buenos Aires, por sobre todas las cosas.