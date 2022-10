20 años de trabajo de dos queridas librerías sanmartinenses: recuerdos y el sabor del homenaje

Este año, en el marco de la XVI Feria Regional del Libro, se incluyeron dos homenajes: uno a Librería Patalibro y otro a Ediciones De La Grieta. Para conocer cómo recibieron este reconocimiento y qué pareceres rondan esta celebración, RSM conversó con Silvia Walker y Daniel Tórtora.

“Mirá lo que nos pasó el otro día: teníamos que venir a abrir el stand, en la inauguración, pero con Néstor estábamos en otro evento, en la municipalidad. Habíamos organizado los horarios y ese día falló. No sabíamos quién iba a abrir, así que decidí venir yo a armar el stand. Estaba ahí sola, como en los viejos tiempos. Fue una sensación re fuerte, de volver a los inicios. Me sentí re bien y me pareció muy cómica la situación. A veces la vida te pone en situaciones en las que te encontrás y decís: no lo puedo creer”, expresó Silvia al inicio de la charla, en plena feria del libro, y agregó: “Nosotros empezamos yendo a ferias, no teníamos local al principio, y esta experiencia del primer día fue como volver a vivir esos tiempos.

El lunes 10, por la tarde, se vivió una verdadera fiesta de cumpleaños en honor a Patalibro, con torta simbólica, canción y un cuento de María Wernicke narrado por Marisa Godoy ante un gran público infantil, que además se llevó libros de regalo: “En marzo habíamos pedido donaciones a editoriales para regalar libros en el festival y los que nos quedaron los aprovechamos para regalar acá, el día del festejo. La mayoría eran libros infantiles, así que pensamos en hacer el homenaje dedicado a los chicos”, contó Walker, mientras en el auditorio se anunciaba la presentación del nuevo libro de su hija, Dalia.

Además, recordó los comienzos de Patalibro en la Galería del Maitén, con un espacio dedicado a infancias, en donde ella misma contaba cuentos, los chicos dibujaban y sus obras se pegaban en la pared: “Nos habían prestado el local el fin de semana largo de semana santa. Pusimos una alfombra de casa, unos almohadones, una mesa con sillitas de las nenas y armamos el rincón. En este homenaje surgió eso de nuevo, que vengan los chicos y traigan un dibujo relacionado con el cumpleaños para participar del sorteo de libros. ¡Hicieron unas cosas tan hermosas!, tortas con corazones, patas, globos. Fue volver a vivir esos momentos que quedaron grabados en nuestras vidas, el inicio de todo esto que fue tomando su rumbo”, concluyó.

El segundo homenaje se podrá presenciar este domingo 16, a las 21hs, en el auditorio de la Sala Lidaura Chapitel. Dedicado a la librería y editorial De La Grieta, tendrá muchos protagonistas que, a lo largo de tantos años, fueron formando parte del staff. Al respecto, Daniel Tórtora expresó: “Para todos los que se han puesto la mochila de La Grieta durante estos 20 años es un buen reconocimiento, tanto para los que se fueron como para los que están. Tardaron mucho en hacerlo, pensando en que el Senado de la Nación nos hizo un reconocimiento hace 13 años y la Legislatura del Neuquén también”.

“La Grieta, además de la editorial, la revista y la librería, es un espacio cultural que trascendió todo: hay músicos, actores, gente que apoya de onda por lo que hacemos. No hay que olvidar que editamos a casi 30 jóvenes de escuelas y barrios, con concursos, encuentros y decisiones colectivas a partir de la convocatoria de escuelas. Es un espacio que ha demostrado tener un nivel de economía sustentable, que empezó con una revista en la calle y llegó a editar casi 200 títulos; que crece y se bifurca hacia otras expectativas”, expresó Tórtora. Antes de concluir la charla, comentó sobre el proyecto “Patagonia: viajes y cultura”, en el cual recorrerán el territorio, pueblo por pueblo, para presentar la editorial y difundir a sus autores.