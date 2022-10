El handball sub 16 logró una plaza para los Evita 2022

La categoría sub 16 de la escuela municipal de handball logró clasificar a los Juegos Evita 2022, que se va a disputar en Mar del Plata en noviembre, tras haber ganado la final de los provinciales el domingo en Neuquén Capital.

Tras una jornada llena de emociones y eventos deportivos, San Martín de los Andes consiguió un representante mas para los nacionales de este año. Se trata de la categoría que reúne a menores de 16 años del balonmano municipal que venció en la final y junto con sus entrenadotes Lucas Battioli y Julieta Gissella viajarán a La Felíz para disputar la instancia nacional.





Fotos – Gentileza

Por otro lado hubo otras disciplinas que participaron de este evento. La sub 16 masculina del básquet de 3 vs 3 y la menores de 14 de mujeres y misma modalidad, compitió por el mismo objetivo en la capital neuquina, que pese a sus buenas actuaciones, no logró llegar a clasificarse. En cuanto al fútsal, el equipo de Cumbres viajó a zapala con la divisional de mujeres menores a 14. La buena presentación del combinado azul tampoco pudo quedarse con el primer puesto.