Se profundiza el reclamo de los trabajadores municipales en el ex Hotel Sol

Después de diversas situaciones de falencias edilicias en el ex Hotel Sol, donde, entre otras, funcionan las oficinas municipales del área de Planificación, continúa el quite de colaboración y se profundiza el reclamo de los trabajadores municipales que no puede desarrollar sus tareas.

En el área de Obras Particulares, donde ser recibe documentación por parte de particulares, se decidió desde el día de ayer afectar en su totalidad la atención al público. Desde el gremio plantearon la consigna: «Ni un paso atrás hasta obtener una solución. Décimos basta a estas condiciones edilicias deplorables».

Según declaraciones de empleados que desarrollan sus tareas en el sector, cada vez que vuelven a su trabajo, se encuentran con situaciones de inseguridad laboral. Inundaciones, presencia de roedores, puertas forzadas y banalizaciones de diversos tipos. «Las condiciones de este edificio no dan para más», expresaron los trabajadores.

El extremo de esta situación fue el robo de un tanque de agua registrado el martes 11 de octubre, cuando al arribar a las oficinas municipales que funcionan en el ex Hotel Sol, el personal que trabaja en esa dependencia constató que no contaban con agua corriente de red. Al revisar notaron que faltaba un tanque de agua, estaban rotas las cañerías y se habían llevado varios elementos.