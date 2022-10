Siguen buscando al hombre de 39 años que desapareció el 30 de septiembre y del que no hay una pista de su paradero

Tal como lo confirmó días atrás este medio, siguen buscando las autoridades al hombre de 39 años, Gastón Néstor Tossi que fue visto por última vez hace ya 18 días, más precisamente el pasado 30 de septiembre, luego de retirarse voluntariamente del Hospital Dr. Ramón Carrillo luego de haber sido internado.

Foto: Gentileza

El hombre fue intensamente buscado en diferentes sectores de la ciudad, ya que sus amigos solicitan a través de las redes sociales, cualquier información que se conozca para intentar ubicarlo.

De acuerdo a la información que trascendió, Tossi tenía algunos problemas por lo que fue ingresado al hospital local luego de un intento de suicidio, cuando intentó arrojarse al agua en el sector del mirador de Bandurrias. Sin embargo, las autoridades estuvieron trabajando nuevamente en inmediaciones del cerro mencionado donde habría sido visto.

En la últimas horas Juan Carlos Ibarra, comisario mayor director de la dirección Seguridad interior Junín de los Andes, manifestó a medios regionales que el desaparecido vive con su esposa en Junín.

«Se hicieron varias diligencias para encontrar a este hombre, se rastrilló toda la zona del mirador de Bandurrías, se navegó junto a Prefectura en lago Lácar y también se están sumando la dirección canes para intensificar su búsqueda», informó Ibarra.

Además de los rastrillajes por la ciudad, la Policía lleva adelante una investigación sobre posibles movimientos bancarios y otras diligencias administrativas que colaboren para dar con el paradero de Tossi.

También fueron investigadas las cámaras de seguridad de la zona del lago aunque aún no se encontró pistas de posibles movimientos de este hombre. «Seguimos una línea investigativa ya que un llamado nos advirtió que lo habían visto en Meliquina. Fuimos hasta el lugar pero el dato no era real y no pudimos dar con Tossi», dijo el comisario.

Vale mencionar que al momento de su desaparición Tossi llevaba puesto un buzo color negro, pantalón jogging color gris, sin inscripción. La Comisaría 23° lleva a cabo la investigación con intervención de la Fiscalía única de la IV Circunscripción Judicial de San Martín de los Andes.

La policía solicita que ante cualquier información se comunique a la Unidad Policial más próxima a su domicilio.