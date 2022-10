Para el Frente de Todos, el oficialismo no tiene voluntad política de aprobar la ley de carrera sanitaria

En la hora de Otros Asuntos de la sesión legislativa de este miércoles la diputada del Frente de Todos (FdT) Soledad Martínez se preguntó qué tiene que pasar en la provincia para que el oficialismo se disponga a discutir la ley de carrera sanitaria pendiente en la Legislatura desde hace años. Recordó que en el mes de noviembre se cumple un año del rechazo y archivo del oficialismo y sus aliados al proyecto y luego del papelón de su desarchivo.

Señaló la legisladora que desde el 16 de noviembre del 2021 a la fecha no ha habido ninguna manifestación concreta que indique el camino que desde el oficialismo se piensa para resolver una situación gravísima que afecta al sistema público de salud, por el que se mantienen conflictos en los hospitales centrales y los de Plottier, Loncopué, Chos Malal y Centenario, con medidas de fuerza permanentes.

Martínez sostuvo que no podemos seguir inhabilitando el debate para resolver un problema que afecta a miles de neuquinas y neuquinos; en el que la diáspora de profesionales de la salud pública al sector privado o por el regreso a sus provincias de origen, por mejores condiciones laborales, es un dato que sorprende no alerte a las autoridades provinciales.

Los problemas se resuelven con decisión de poner recursos y en particular con la voluntad política de discutir. No basta con invertir en redes sociales para publicitar la apertura de hospitales si no se resuelve la cobertura de cargos de profesionales, enfatizó la diputada.

En el mismo marco destacó la legisladora en particular la crisis del área de salud mental provincial, situación sobre la cual presentó un proyecto de resolución, requiriendo informes respecto de condiciones laborales y de infraestructura imperantes en el área.

Pedido de informes por deficiencias en la atención de salud mental y adicciones

La iniciativa de la diputada Martínez apunta a los hospitales y otros dispositivos públicos, vinculados a la atención de población con padecimiento mental, en cumplimiento de la ley nacional de Salud Mental y su adhesión provincial, y a la atención de las personas con consumos problemáticos.

El proyecto de resolución requiere detalles de dotación de recursos humanos por hospital y por dispositivos, de infraestructura para el sector, servicio de operadore/as telefónicas para atención de la salud mental y riesgo suicida de nosocomios y centros de salud, dispositivos de externación y redes de seguimiento, garantía de tratamiento psicofarmacológico y de terapias ocupacionales, entre otras inquietudes de la legisladora.