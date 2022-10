«Vamos a recorrer la provincia para hablar mano a mano con los neuquinos», expresó la candidata a vicegobernadora Ana Pechen

La Lista Azul del Movimiento Popular Neuquino (MPN), que lleva a Marcos Koopmann y a Ana Pechen como candidatos a gobernador y vicegobernadora respectivamente, fue oficializada ayer en la junta electoral provincial del MPN, en virtud de que no tiene rivales electorales para competir en las internas del 13 de noviembre. Será la primera vez desde 1987 que desde 1987 que llega a la máxima postulación sin someterse primero a la elección de los afiliados.

A raíz de esto, RSM Radio habló con la candidata a vicegobernadora, Ana Pechen, y mencionó que «depende de la voluntad de los afiliados, armar listas y presentarse a las internas. De igual modo, en algunos lugares del interior de la provincia se presentaron diferentes franjas para competir en las diferentes seccionales. Cada uno tiene la libertad de presentarse en una interna y esto ha pasado».

Pechen en algún momento había mencionado que más allá de su trabajo de militancia dentro del MPN, era necesario la renovación particularmente de las mujeres dentro del partido. «No caben dudas que es necesario un equilibrio entre hombres y mujeres en la constitución de los cargos electivos que se presentan a la ciudadanía. Yo me sorprendí con mi nombramiento, hay muchas mujeres dentro del MPN que seguramente no tengan la experiencia que tengo yo, de haber sido rectora, de haber sido dos veces vicegobernadora, por eso creo que la invitación tiene que ver con la lealtad que tengo hacia el pueblo de Neuquén, hacia la lista Azul, a quienes les tengo una gratitud inmensa porque me honraron en varias ocasiones para ser su vicegobernadora, así que siempre he estado trabajando desde distintos lugares con el apoyo político», expresó la dirigente.

Pechen también hizo hincapié que el hecho de tener a Koopmann como candidato, «es un ejemplo de renovación». Lo mismo manifestó con respecto a la lista de candidatos a diputados, donde se puede observar una importante presencia de mujeres jóvenes que se involucran con la política neuquina.

Sobre el por qué debe seguir gobernando la provincia el partido emepenista, Pechen explicó que «en estos 60 años se pasó de un territorio olvidado a ser uno de los lugares que tiene mayor índice de desarrollo en el país. Los niveles de mortalidad infantil son los más bajos de toda la República, la expectativa de vida de las mujeres es la mayor, cuando nadie lo creía hemos desarrollado Vaca Muerta, cuando los recursos del gas y del petróleo se extinguían. Hoy es sin duda un desarrollo, llevado adelante por Jorge Sapag, que hizo que la provincia evite ser un territorio sumido en el desorden económico y un país sin luz ni gas. El MPN se ha aggiornado a cada época y supo transformar las escuelas rancho en escuelas habitables, en una provincia que hoy piensa en el desarrollo para sostener el motor energético del país y también utilizar esos recursos del subsuelo, en cosas que fueron postergadas como la diversificación de la matriz productiva. Por eso queremos ser los neuquinos los que tomamos las decisiones sobre cómo invertir esos fondos».

La candadita a vicegobernadora también hizo un pequeño análisis sobre la situación del país que generó que muchísimos argentinos elijan nuestra provincia para vivir. «La situación inflacionaria en el país y la falta de trabajo la afluencia de gente a Neuquén es enorme. Vaca Muerta todavía no produce todo lo que debería producir, recién ahora se empiezan a ver las regalías con mejoras en lo que significa la producción en barriles de petróleo y gas es justamente lo que queremos aprovechar. En cuanto a las escuelas hay que hacer un esfuerzo mayor en infraestructura y mantenimiento. Hoy se podría decir que estamos inaugurando escuelas en toda la provincia que si sacamos un promedio es una por mes. Pero necesitamos también la colaboración en algunos casos entre los municipios y el estado provincial, dado que la educación es de importancia fundamental para todos. El tema de las rutas, de las viviendas, no es un tema meramente provincial, los planes de vivienda que mantiene el Instituto de Vivienda Provincial no alcanzan, pero han habido planes nacionales donde Neuquén no ha sido beneficiada en la medida que le corresponde por este aumento de la población que ha tenido. Debemos hacer un esfuerzo en conjunto con el gobierno nacional con el desarrollo de rutas y de viviendas, como siempre ha sido. Con Marcos tenemos una variedad de enfoques para atender todas las demandas de la provincia. Estamos armando la plataforma para dar a conocer a todos los neuquinos, estamos trabajando en ello», indicó Pechen.

Sobre el hecho de que Rolando Figueroa haya decidido participar directamente por fuera del MPN en las elecciones generales, Pechen manifestó que «es una decisión personal, después se hará cargo de eso y la historia lo juzgará. Por ahora no hay presentaciones oficiales, ni de partido ni de candidatura. La Carta Orgánica del partido no echa a nadie, pero es una falta grave ser de un partido y militar o presentarse como candidato para otro en contra del propio partido. Aunque no lo estableciera la Carta Orgánica, no es ético. Si se va, se va. Está claro que quien incumple con la normativa fundamental, hay sanciones previstas», indicó Pechen en relación a la posible expulsión del actual diputado nacional, Rolando Figueroa, del partido provincial.

Para finalizar Pechen indicó que «en los próximos días vamos a estar recorriendo la provincia con la propuesta y hablando mano a mano con los neuquinos».