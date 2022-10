«Hasta el momento no tuvimos contacto de Provincia para que nos paguen la deuda de 8 millones de pesos», mencionó Arcagni

Roberto Arcagni, presidente de la Cooperativa de Agua y Saneamiento de San Martín de los Andes, habló con RSM Radio en virtud del reclamo que dieron a conocer desde el ente local, sobre la deuda que mantiene la Provincia de 8 millones de pesos. Se trata de una deuda por por provisión del servicio de agua potable al paraje Puente Blanco que incluyen los sectores de Payla Menuco y Newen Antu.

Foto: RSM

«Teníamos que informar esta situación, debíamos hacerlo público para poder encontrar alguna respuesta», indicó Arcagni mencionando que hasta el momento no hubo contacto con autoridades provinciales por la deuda. «Sostener una deuda de este importe, como lo detallamos en el comunicado, tiene un impacto. De todas maneras nosotros queremos dejar bien en claro que esta deuda no implica que desatendamos el servicio. Esto lo venimos atendiendo como si se estuviese al día. Son dos temas, una la deuda acumulada y lo otro es el compromiso de pago mes a mes como hacen todos nuestros usuarios, que es lo que también estamos buscando. Porque en otras oportunidades se cancela la deuda y pasan varios meses y se vuelve a acumular», sostuvo el presidente de la Cooperativa.

Arcagni por otra parte manifestó que por la obra que se generó la deuda de Provincia, que el sistema de provisión de agua potable en Puente Blanco, que alimenta a las comunidades de Newen Antu y Payla Menuco, quedó superado en su capacidad debido al crecimiento poblacional que se generó en esa zona.

«Allí se requiere de inversiones importantes que escapan a nuestras posibilidades. Esa obra la hizo el EPAS y después fue trasladada a la Cooperativa como operadores, tenemos un contrato de concesión, que se renovó el último noviembre por 10 años más, con la Municipalidad local, la concedente y dueña de los servicios es la misma Municipalidad», explicó Arcagni.

Sobre la chance de poder detallarle al intendente Carlos Saloniti esta cuestión de la deuda y que interceda ante Provincia para su regularización, Arcagni indicó que «mantenemos una relación excelente con Saloniti, está al tanto sobre este tema. Sabemos que hizo algún tipo de gestión pero no hubo resultados favorables hasta el momento. Repito, la falta de pago no implica de ninguna manera que nosotros no estemos brindando el servicio de la mejor forma que se puede dar».

Vale mencionar que en el comunicado dado a conocer días atrás se explicó que «esta situación (la de la deuda) afecta gravemente el normal desarrollo de las tareas que llevamos adelante y responsabilizamos al gobierno de la provincia del Neuquén por dicha irregularidad ,que afecta la prestación de estos servicios básicos y esenciales».

Sobre los servicios que brindan desde la Cooperativa, el presidente de la misma manifestó que «estamos atento a lo que ocurrirá en el verano. Se manejan valores en cuanto al último censo que datan de más de 55 mil habitantes. Esto significa que crecemos muchísimo y es necesario inversiones. En cuanto al agua estamos en mejor condiciones ya que la principal fuente de agua cruda es el río Quilquihue y este verano se hicieron trabajos importantes en colaboración con la Municipalidad y el EPAS. Pero en saneamiento es bastante más complejo, porque las plantas de tratamiento están al límite de su capacidad operativa en cuanto a los caudales que pueden manejar para entregar al cuerpo receptor el líquido tratado como indican las especificaciones del contrato».

«Acá son inversiones importantes que requieren la intervención del Estado nacional, por eso son importantes los acuerdos que se firmaron cuando el presidente vino a la inauguración del nuevo Hospital. Se debe hacer toda una ampliación en general de la capacidad de tratamiento de las plantas porque el líquido que ingresa a las plantas, que es el que generan los usuarios, al tener más usuarios hay más metros cúbicos que tratar y eso empuja el tratamiento al límite», detalló en relación a la necesidad que hay de hacer inversiones en cuestión de saneamiento en la ciudad.