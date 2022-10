La semana que viene se realizará la primera cirugía de cáncer de mama en la Clínica Chapelco

En el marco del mes de concientización del cáncer de mama, se realizará la primera intervención quirúrgica en la localidad, relacionada con esta patología. RSM Radio pudo dialogar con el oncólogo Ignacio Ciavarelli que informó sobre los cuidados y chequeos a realizar para la prevención de la misma.

El especialista comenzó aclarando que no afecta solamente a mujeres, sino que también a los varones y que ambos sexos deben realizarse los estudios de prevención correspondientes a partir de los 50 años de edad y en caso de tener familiares con antecedentes de la patología esa partida se reduce a los 40. En cuanto a la intervención quirúrgica que se realizará la semana entrante, aclaró que la paciente será la primera en transitar de principio hasta la cirugía, en nuestra localidad y en caso de necesitar un tratamiento postquirúrgico, también lo podrá realizar en San Martín de los Andes. Respecto a los profesionales que atenderán a la persona, el mastólogo viajará periódicamente de Neuquén, junto con el patólogo que hará lo propio desde Bariloche. «Cuando arribé a San Martín, me encontré con que no se realizaban las biopsias y con el tiempo llegamos a tal punto que también se pueden realizar los tratamientos», comentó.

Por otra parte, destacó a los profesionales de la Clínica y reconoció el buen contacto con un establecimiento de Neuquén, adicionando que las especialidades que no se encuentran disponibles en nuestra localidad, las cubren con profesionales de la capital que viajan para atender a pacientes de la zona. «Estamos más que preparados para acompañar a la gente en lo que necesite», cerró. Además, retornando al tema de la prevención, indicó lo importante que es el autoexamen mamario, pero que este no reemplaza a la visita con el ginecólogo que incluye la mamografía y ecografía. «Cuando uno diagnostica una enfermedad con el chequeo propio, se dice que se llegó dos años tarde al tratamiento de la misma», agregó.

Foto – Gentileza

Asimismo, Ciavarelli remarcó el avance de la medicina en cuanto a recuperación y tecnología de los procedimientos para detectar las patologías. Entrando en datos estadísticos, el doctor informo que se detectan uno de cada siete u ocho personas con tumores de mamas. «Cuando uno ve la frecuencia, queda de lado todas las incomodidades que pueda generar la mamografía», aclaró y agregó que: «si uno trata con esta enfermedad a tiempo, se incrementa un 95% las chances de curarse». Sumando a esto, también resalto la evolución de las cirugías, donde destacó que en años anteriores, las mismas podían generar que los afectados sufran de una hinchazón en su brazo de por vida y que en estos tiempos simplemente se ataca únicamente a la zona afectada por el tumor, haciendo referencia que la recuperación de estos momentos se realiza de una manera más acelerada.

Entrando en detalle, el doctor hizo alusión al uso de hormonas, indicando que aumentan el riesgo contraer cáncer de mama, pero que los controles, suelen ser los mismos y con la misma frecuencia y agregó que llevar una vida saludable, reduce considerablemente las probabilidades de adquirirla. Por el lado de los estudios, al ser menor de 50, explicó que no es necesario realizar la mamografía.

Por último, hizo referencia a las etapas de la patología, explicando que los chequeos anuales prevén encontrar los tumores en estado pre maligno para sustraerlos a tiempo. En cuanto a las más avanzadas, aclaró que se miden por estadío, que puede ser uno, dos, tres o cuatro y que depende de la zona infectada, como los órganos implicados.

Por último, informó que en la Clínica Chapelco hay dos oncólogos que atienden dudas y consultas de lunes a viernes, sacando turno para atenderse con el doctor Ciavarelli o Barraza que también atiende en el Hospital Dr. Ramón Carrillo.