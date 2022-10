Se demoran las obras en las escuelas rurales de la región

Esta semana, referentes del gremio docente ATEN realizó una recorrida por distintas escuelas rurales para relevar el estado de las obras comprometidas por el gobierno provincial. Para ello estuvieron en la escuela N° 48 de Lago Hermoso y N° 161 de Payla Menuko.

Con relación a la escuela de Lago Hermoso, se reunieron los dueños de la empresa constructora con el director y las familias en representación de la comunidad educativa, para poner fecha de inicio a la obra del edificio nuevo, que ya debería haber empezado hace meses. Vale mencionar que la obra no puede comenzar hasta tanto los alumnos no sean reubicados en los «trailers». Lamentablemente, aún hoy, no están acondicionados, siendo que el propio ministro de Gobierno y Educación, Osvaldo Llancafilo, se había comprometido a que estén funcionando antes de la veda climática del invierno.

Por su parte, la obra de ampliación de aulas en la escuela de Payla Menuko, está prácticamente frenada. El lento ritmo de construcción hace pensar que para el 31 de diciembre, la fecha de entrega anunciada por el ministro, no va a poder cumplirse. De esta manera, los alumnos que allí deberían concurrir no podrán hacerlo antes de iniciar el nuevo período escolar (febrero/diciembre).

Desde ATEN, reclaman al Estado Provincial que cumpla con los plazos establecidos y arbitre los mecanismos para que estos tiempos se concreten. «Todas las escuelas tienen derecho a tener un edificio en condiciones dignas, para un buen desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, para que la escuela sea un lugar donde las infancias estén como merecen y se cumplan todos sus Derechos», indicaron desde el gremio.