EPET 21: «No tenemos clases en la escuela, nos dijeron que ya giraron la plata para solucionar los problemas», dijo Ávila

El pasado jueves 20 desde la Dirección de la Epet 21 se enviaron sendas notas al sector de Mantenimiento Escolar realizando un pormenorizado recuento de los problemas edicilios que tiene el establecimiento. Además por la falta de nombramiento de ocho auxiliares, se envió otra misiva al supervisor escolar, reiterando un pedido comprometido desde febrero de 2020.

Marcelo Ávila, director del establecimiento, habló con RSM Radio y explicó que «desde el día 1 tenemos problemas en el edificio, es más desde antes de la entrega tenemos problemas. De todos modos con la necesidad de tener un edificio para nuestros estudiantes, recibimos la escuela y comenzamos a trabajar. Después ya tuvimos algunas situaciones graves, como la inundación de la planta baja en los talleres con la pérdida de agua de la losa radiante y las cañerías. Después problemas normales y no tan normales, como los baños, etc. Lo fundamental en nuestro edificio pasa por las reparaciones que no se solucionaron en forma definitiva que tienen que ver con la calefacción, que funciona con losa radiante. En ese aspecto tenemos tres inconvenientes: una es la bomba impulsora del agua de las cañerías de la losa radiante, que se rompieron. Son cuatro bombas que arreglaron padres, Mantenimiento Escolar y hace no más de dos semanas, una de las bombas nuevas se volvió a romper. Es decir que no tenemos calefacción. En este aspecto necesitamos que venga alguien de Mantenimiento a instalar una de las bombas para que funcione en la parte alta la calefacción. El otro tema son unos colectores de la losa radiante que dan a la parte superior de los talleres de mecánica donde están los tornos nuevos. Ahí cuando todo funciona bien comienza a caer agua en ese sector. El último tema son los termostatos, cuando la bomba y los difusores funcionan bien la calefacción no es pareja ni anda bien».

Llama la atención la cantidad de problemas que el establecimiento tiene, dado que no ha un mal uso de las instalaciones, pero sí dejó entrever que la escuela tiene problemas desde el comienzo que nunca se solucionaron de manera integral.

Sobre la cantidad de reclamos que realizaron del establecimiento a Mantenimiento Escolar, Ávila explicó que el personal ha ido seguido a la escuela, pero no siempre se resolvieron los problemas que se fueron generando. «En algunos casos nos planteaban la falta de recursos económicos que tenían por parte de Provincia, en otros casos, como la bomba, se esperó mucho tiempo que la Provincia compre la bomba y se demoró por el costo de la misma. La mayoría de las explicaciones fueron por la falta de dinero para llevar adelante los arreglos. En estas últimas semanas nosotros hemos hecho llegar los reclamos de manera formal e informal pero no tuvimos respuesta por estas cuestiones. Por eso no tenemos clases desde este lunes, por la situación que estamos atravesando que se hace imposible por la seguridad de los alumnos dar clases», explicó el director del establecimiento.

Sobre el nombramiento de los 8 auxiliares que desde febrero de 2020 no fueron asignados, el director agregó que «funcionamos sin este personal por la buena voluntad de todo el personal de la EPET. Tanto docentes como los auxiliares de servicio con los que contamos, siempre estamos con la mira que los chicos estén en el aula, más allá de las miles de problemáticas que tuvimos y los paros. La escuela tiene más de 3.400 metros cuadrados de superficie cubierta y más de 2.000 metros cuadrados de patio externo al aire libre, por eso precisamos 10 auxiliares y los pedidos los hicimos de manera formal e informal, pero hasta el momento desde la inauguración no tuvimos respuestas».

Ávila detalló que desde el jueves, que se mandó la nota, lo llamaron y le explicaron la situación en la que están las demandas solicitadas. «Nos pone mal lo que sucede siempre, tenemos que llegar al extremo de suspender las clases para que se solucionen las cosas. A las 7 de la mañana de este lunes me llamaron para manifestarme que el dinero de Provincia a la Municipalidad, fue depositado para hacer los trabajos pertinentes. Estamos esperando que lleguen y se empiecen a solucionar los problemas», cerró diciendo el director de la EPET 21.