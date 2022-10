La construcción crece y genera empleo en todo el país

Con todos sus números creciendo mes a mes, el sector de la construcción se encuentra en un rumbo distinto a la mayoría. En cuanto a despachos de materiales por parte de empresas, el balance anual marca una suba del 8,5% y un 2,1% por encima de septiembre del 2021, según el estudio del Índice Construya (IC).

Si bien los precios de los materiales fueron en aumento a lo largo del año y alcanzaron cifras cercanas al 70% de incremento, la inversión en las obras sigue siendo una materia rentable. Según marcan los números de la Cámara Argentina de Comercio, los costos para edificar subieron un 6,8% por tercer mes consecutivo, alcanzando un porcentaje interanual del 74,9. Dentro de los productos utilizados en el área, el cemento creció un 8,6% respecto al despacho del mismo.

En cuanto a estadística de empleo, el sector registro un incremento de 398.581 puestos de trabajo en lo que va del año y respecto a la caída que siempre sufre en la temporada invernal, el alza fue del 0,2%. Estos datos fueron estudiados y publicados por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción y se mostraron positivos por el crecimiento del sector, manifestando que se están recuperando los niveles de los años 2015 y 2018.

Asimismo, los desarrolladores que realizan obras de inmuebles residenciales o de oficinas, se encuentran recibiendo consultas de personas interesadas en blanquear dinero mediante distintos proyectos, cuestión que está reglamentada en la Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda (N.º 27.679). Esta normativa es muy solicitada en el sector dado que se puede destinar inversiones para edificaciones que tengan un avance de obra por debajo del 50%.

Por último, se recuerda que los costos de las edificaciones se encuentran en moneda extranjera, mientras que la mano de obra se realiza con pesos argentinos que no se llega a ajustar al tipo de cambio no oficial, este pasaje ayuda a que los precios para construir no aumenten de manera deliberada. Además, en relación con los estudios, indican que las transacciones de obras suelen tener un incremento más fluido en el bimestre final del año calendario.