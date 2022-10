Continúa en análisis la modificación de la ley de prohibición de pirotecnia y la cohetería

La comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) recibió al subsecretario de Defensa Civil y Protección Ciudadana, Martín Giusti, en el marco de la iniciativa que busca modificar y derogar varios artículos de la Ley 2833 -prohibición de la pirotecnia y la cohetería-, e incorporar el artículo 63er en el Decreto Ley 813/62 -Código de Faltas-, con el objeto de garantizar la prohibición total de estos productos.

Al opinar sobre las modificaciones que se busca incorporar, Giusti explicó que “la ley anterior no tuvo la adhesión de todos los municipios lo que hizo más difícil el control de transporte, especialmente en los puentes carreteros”. Además, agregó que si bien desde la municipalidad de Neuquén y desde Gendarmería se sumaron agentes de control, “el problema siempre fue en transporte en vehículos particulares, porque los vehículos autorizados son sencillos de controlar ya que circulan con una descripción del material que transportan, pero no podemos controlar cada vehículo particular que ingresa a la provincia”.

El funcionario también opinó sobre los distintos artefactos y productos de pirotecnia que se comercializan y recomendó desalentar el uso de los globos aerostáticos por ser peligrosamente incendiarios. En su lugar, Giusti recomendó el uso de otras tecnologías “como las luces láser y los drones que en otros países ya son usados para espectáculos que no contaminan ni causan riesgos”.

Finalmente, el titular de Defensa Civil destacó la importancia de las campañas de difusión, los convenios y el pedido de colaboración de la población “porque es muy efectivo a la hora de reducir los riesgo y facilitar el control”. Al respecto, opinó que es muy favorecedor que forme parte del articulado de la nueva ley y que no quede sujeto a la reglamentación como lo está actualmente.

Desde la presidencia de la comisión, Maximiliano Caparroz (MPN) opinó que “la ley vigente que prohibe de forma general y para el uso civil y particular fue efectiva y pudimos verlo en el área de Salud donde los índices por accidentes descendieron notablemente”. En ese sentido, recordó que este nuevo proyecto lo que busca es para avanzar en cuestiones sonoras para tender al cuidado de los adultos mayores, las personas del espectro autista y los animales.

A su vez, Caparroz adelantó que desde el bloque del MPN consideran un exceso prohibir totalmente el uso de pirotecnia quitando la excepción actual del uso oficial para fiestas autorizadas. “Esta ley es superadora de la que tenemos desde 2012 pero tenemos que apuntar a lo que veníamos trabajando que es reducir a cero los ruidos”, aseguró.

Desde el Frente de Todos, Soledad Salaburu pidió seguir trabajando en el proyecto y convocar a más invitados que puedan seguir haciendo aportes al debate porque “es un momento oportuno para traer a la discusión los riesgos por incendios y el cuidado del medioambiente en general porque la sociedad avanzó la toma de conciencia durante estos diez años que lleva la prohibición en la provincia”.

María Laura du Plessis (MPN) opinó que “estas leyes no logran un efecto absoluto porque es muy difícil controlar su efectivo cumplimiento, pero la concientización sí ayuda mucho”, y bregó por iniciar campañas de forma inmediata para desalentar el tráfico y el uso de pirotecnia. Por otro lado, la legisladora señaló que “no podemos prohibir una actividad que es lícita para Nación, por lo tanto tenemos que instar a Nación a que tomen cartas en el asunto y atiendan la demanda de la sociedad, porque de nada sirve que Neuquén prohíba si otras provincias no lo hacen”.

Finalmente, la diputada du Plessis señaló que la Cámara de Pirotecnia hizo un acuerdo para evitar la producción de material ruidoso “porque entendieron la necesidad del cambio en el uso de estos productos y la importancia del cuidado de las personas que sufren”.

La iniciativa quedará en comisión para continuar con el debate en próximas reuniones.

Por otro lado, la comisión A resolvió enviar nota por presidencia al Poder Ejecutivo pidiendo la reglamentación de la Ley 3147- regulación del ejercicio de la actividad de los acompañantes terapéuticos.

Finalmente, el cuerpo inició el tratamiento del proyecto de Ley que declara a Plottier «Capital Provincial de la Frutilla”.

El diputado Andrés Peressini (Siempre) hizo una presentación de los argumentos resaltando ola importancia de esta producción para la localidad que “es equivalente a un tercio de la producción de Coronda que es la capital nacional de la frutilla” y pidió convocar a la próxima reunión a César Gutierrez, quien se desempeña en el Instituto Provincial de Agricultura Familiar (IPAF) del INTA.

Formaron parte de la reunión de la comisión A las diputadas María Laura du Plessis, Karina Montecinos, Soledad Salaburu (en reemplazo de Sergio Fernández Novoa), y los diputados Maximiliano Caparroz, Fernando Gallia, César Gass, Darío Peralta, Andrés Peressini y Andrés Blanco.