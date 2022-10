Empresas sanmartinenses recibieron distinciones por el “Programa compromiso de calidad para empresas y comercios turísticos”

Desde la Secretaría de Turismo de nuestra localidad, impulsaron un programa para aumentar la calidad de las prestaciones de servicio a comercios y empresas turísticas, en busca de una mejora en cuanto a la atención de los mismos. El secretario de turismo, Alejandro Apaolaza, dialogó con RSM Radio para brindar más detalles de la actividad.

Foto – Gentileza

En la primera edición, que comenzó en marzo del corriente año, se realizaron capacitaciones para líderes y equipos de trabajo para comercios y empresas. Se llevaron a cabo temáticas como: Liderazgo y compromiso de calidad; atención al cliente; resultados de calidad de los compradores; asignación de personal; Innovación para la calidad; Estrategias de marketing digital y Buenas prácticas ambientales. En cuanto a esto, el secretario destacó: ”la idea es seguir subiendo el nivel, es un programa que empezamos a darle forma antes de la pandemia y durante la misma lo hicimos de manera virtual”. Además, invitó a todos los que quieran sumarse, teniendo en cuenta que el visitante de la zona, abarca todo tipo de rubro.

Por otro lado, Apaolaza insistió que esta instrucción, tiene como objetivo darle uso a las nuevas tecnologías que vienen surgiendo a lo largo del tiempo y que el servicio sea sostenible y sustentable. Esta capacitación surge con un previo estudio por parte de la secretaría de turismo, basándose en la necesidad de los comercios que se encuentran en la ciudad. “No solo apuntamos a la resolución de problemas, sino también a que si hay un servicio que ofrecemos, mejorarlo y dar un salto de calidad”, declaró.

Asimismo, informó que el programa no está cerrado, aclarando que cualquier comercio que desee adherirse en estos momentos, puede hacerlo sin problemas. En cuanto a la capacitación, declaró que no es solo para los empleados, también la reciben los emprendedores y dueños de sus respectivos negocios. ”El balance del programa fue positivo, con la dinámica que hay en el turismo, no cerramos el programa, seguimos sumando puntos para seguir ampliándolo”, enfatizó.

Por último, hizo referencia a la calidad y cantidad de visitantes que tiene la ciudad, remarcando que año a año y pospandemia, el turista se fue renovando y las demandas de los mismos también se modificó, teniendo en cuenta la cantidad de gente nueva que visitó San Martín de los Andes por primera vez. “Hay un sinfín de cuestiones que cambiaron la demanda en la pandemia y que también dejo un turismo más consiente respecto a la gestión ambiental”.

Finalmente, los comercios que recibieron las distinciones el viernes pasado, fueron: Hotel Paraíso, Café Danes, Pireco Turismo, Apart Hotel Amonite y Apart Hotel Del Sauco.