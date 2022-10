Alerta por vientos fuertes en la región

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para mañana viernes 28 de octubre por fuerte viento con ráfagas que oscilaran entre los 50 y 75 kilómetros por hora y ráfagas de más 100 kilómetros por hora. En este sentido, desde el Parque Nacional Lanín, solicitaron a todos los visitantes circular con extrema precaución dentro de la jurisdicción del área protegida.

Se recomienda no transitar, permanecer o acampar en zonas boscosas, y no navegar en embarcaciones pequeñas (especialmente las de propulsión a remo). Para minimizar accidentes tenga presente las siguientes recomendaciones:



– Mantenerse informado por las autoridades.

– En las áreas boscosas, tanto en las sendas de trekking y bicicleta como en los caminos vehiculares, la caída de ramas y árboles es frecuente.

– Asegurar elementos que puedan volarse.

– Camine con precaución en zonas pedregosas, esté atento a la posible caída de rocas o desprendimiento del suelo.

– Transitar con máxima precaución y distancia prudencial.

– Recomendamos NO NAVEGAR. Tenga presente que los fuertes vientos afectan la seguridad de la navegación en los cuerpos de agua. Infórmese en Prefectura Naval Argentina al 106, antes de realizar una salida.

– En caso de nevadas: circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.

– Ante un fuerte temporal de nieve, no salir y en caso de estar circulando, permanecer en el vehículo. No intentar caminar a la intemperie.

Se solicita a los visitantes informarse por las redes sociales del Parque Nacional Lanín / @pnlanin