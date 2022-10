Cinthia Cristal: la muralista enamorada de la naturaleza que dejó su huella en una esquina de nuestra ciudad

Durante las últimas semanas, aquellos vecinos que pasaron por la esquina de Mascardi y Rudecindo Roca, pudieron ver a Cinthia dibujando y pintando hermosas flores y aves en una composición propia, que realizó a pedido de la empresa Camuzzi. Este mural corresponde a un proyecto que se planea a nivel nacional, convocando a artistas de diversas localidades.

Oriunda de Cutral Co, Cinthia es artista muralista, y hace dos años que viaja por el mundo compartiendo su arte. En México, por ejemplo, pudo quedarse durante año y medio, viviendo enteramente del fruto de sus murales. En esta nueva pieza artística, que ha producido especialmente para San Martín de los Andes, se aprecian representantes de la flora y fauna autóctona, como el amancay, pinos, cipreses, pehuenes y un pájaro carpintero.

“Ni bien llegué a Argentina, en junio, me contactaron de la empresa Camuzzi y me contaron del proyecto. Un artista de Buenos Aires se encarga de coordinar los diferentes murales en distintas ciudades. Él ya conocía mi obra, mi estética y mi forma de trabajo. Me contactó, me preguntó si estaba interesada en participar y me contó que había varias locaciones disponibles: San Martín, Villa La Angostura y Las Grutas. Yo elegí San Martín, sobre todo porque lo conozco desde chica, tengo familia acá, venía todos los veranos y es un lugar muy especial para mí. No dudé ni un segundo”, contó Cinthia a RSM.

La intención del proyecto es armar una red de murales, desde los distintos lugares en donde opera la empresa, eligiendo un artista por locación. “Estaba programado para septiembre, pero por cuestiones climáticas recién se pudo hacer ahora. Estar a la intemperie con frío no es lo ideal y trato de cuidarme un poco del clima, aunque hubo días de frío en los que pinté igual. Primero se hizo un trabajo previo de limpieza de la pared y luego empecé a pintar”.

El tema del mural se dejó a cargo de cada artista, con una serie mínima de condiciones, como incluir un elemento que pueda unificar a los murales de todo el país. Para eso, se eligió una red de caños amarillos, que se mezclan con la temática libre. En el caso de Cinthia, quien mantiene una fuerte estética inspirada en la naturaleza a lo largo de toda su obra, estos caños se ven integrados entre flores y aves. “Me gusta muchísimo representar la naturaleza, principalmente la botánica, es mi fuente de inspiración”.

“Fue un regalo poder representar la flora y fauna autóctona de San Martín en este mural, por el amor que tengo por la montaña y por este lugar. Es algo que siempre quise hacer y finalmente se dio la oportunidad, con un diseño enteramente propio, desde las figuras hasta los colores: los diferentes tonos de verdes son muy representativos del bosque, de un lugar que tiene tanto color. Siempre trato de hacer un relevamiento previo de lo más representativo de cada espacio en el que voy a pintar para poder incluirlo”, concluyó Cinthia.

Fotos: cortesía de la entrevistada.