Para Gerez el ataque a las máquinas viales en La Angostura lo realizaron miembros de la RAM

En el marco de la investigación del ataque incendiario ocurrido durante la madrugada del 14 de octubre en Villa La Angostura, que destruyó cuatro máquinas viales de la empresa Convenial, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén realizó días 8 allanamientos simultáneos en la ciudad de Bariloche.

El operativo alcanzó a viviendas particulares, a cargo de una comisión de la Policía de Neuquén integrada por personal de la comisaría 28 y del departamento de Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales, que está al frente de las tareas desde el inicio de la investigación. En el contexto de los allanamientos, prestaron colaboración el Ministerio Público Fiscal de Río Negro y la Policía de esa provincia.

En siete de las ocho viviendas allanadas se realizaron secuestros, con un total de 13 teléfonos celulares, 3 computadoras y unidades de almacenamiento, prendas de vestir y escritos, cuadernos y folletos con reivindicaciones y exigencias referidas al territorio y prendas de vestir. Finalmente, en dos de las viviendas se secuestraron armas y municiones: en un caso, una réplica de 9 mm y 5 balas reales de ese tipo de arma de fuego; mientras que en el otro se halló un arma de fabricación casera con un cartucho calibre 12 en su interior, además de otros 3 cartuchos del mismo calibre con signos de percusión fallida.

Este lunes el fiscal general José Gerez – en representación de del Ministerio Público Fiscal- y el jefe de la Policía de Neuquén, Julio Peralta, brindaron una conferencia de prensa para dar detalles del avance de la investigación y – en ese marco – atribuyeron el atentado a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

«En esa misma jornada se materializó el secuestro de un vehículo y la demora de dos personas que quedaron sujetas a la causa. En su momento fueron ubicadas en proximidades donde se llevó adelante el ataque y no pudieron justificar su presencia en el lugar, no tenían elementos para acreditar su identidad y tampoco documentación del vehículo en el que se movilizaban», precisó Peralta, dejando en claro que ni bien se produjo el ataque se comenzó con la investigación. Luego aclaró que – de momento- esas personas no están identificadas como referentes de ninguna agrupación.

Por otra parte manifestó que el 15 de octubre se llevaron adelante allanamientos en Villa La Angostura y ocho allanamientos en San Carlos de Bariloche. «Arrojaron un resultado más que positivo ya que se procedió al secuestro de dispositivos de telefonía, electrónicos, de almacenamiento, computadoras de escritorio, computadora portátiles, escrituras, soportes con acelerantes, elementos incendiarios y todo aquello que guarda relación con la investigación», detalló Peralta.

En tanto, el fiscal general habló de la relación con los actos violentos en Villa Mascardi y sentenció: «No nos cabe la menor duda que detrás de cada ataque de esta naturaleza está la RAM».

«Son investigaciones complejas hay que tratar de trabajar de manera conjunta. La semana anterior tuve la posibilidad de reunirme con con la fiscalía de Bariloche, con la doctora (Betiana) Cendón, que lleva adelante las investigaciones de ataques reivindicativos de la RAM que guardan muchas similitudes con el hecho en Villa La Angostura. También me reuní con la fiscalía general, que lleva adelante la investigación de la RAM como asociación ilícita. De las distintas conversaciones que he mantenido con las distintas fiscalías actuantes, se logra establecer hechos comunes en todos los episodios y atentados de la región y no nos cabe la menor duda que detrás de cada ataque de esta naturaleza está la organización RAM. Son los mismos sujetos que perpetúan estos hechos».

«Las personas que están bajo sospecha son integrantes de este grupo y, además, sujetos de investigación en otras causas. Estamos en condiciones de llevar a la justicia federal a aportar elementos que para nosotros son muy valiosos para esclarecer la investigación», manifestó.

«La RAM no es una supuesta organización. Hablar de la RAM como una supuesta organización es desconocer los episodios y los atentados que han sufrido tanto la provincia de Rio Negro, como Chubut y, recientemente, Neuquén. Detrás de cada atentado, que tiene la misma modalidad, hay un panfleto y cartelería reivindicativa de quien lo hizo. Forma parte de su política de comunicación la visibilización de que son la RAM», argumentó.

«Por las investigaciones que llevamos adelante, por lo que pude conversar con mis pares federales y provinciales, es una organización que tiene su jerarquía, que tiene sus roles, que tiene una distribución de funciones entre los miembros, tienen medios de transporte y apoyatura logística. Obviamente se trata de un grupo armado evidentemente. Es un violento, agresivo», recalcó.