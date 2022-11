«Tenemos problemas estructurales en el sistema educativo que son una vergüenza», expresó Fernández

Tras conocer semanas atrás la cantidad de problemas estructurales que tiene la EPET 21 y las medidas que se llevaron adelante, como la suspensión de clases, el concejal Santiago Fernández, miembro de la comisión de Educación del Concejo Deliberante, habló con RSM Radio, luego de enviar al Ministerio de Educación una comunicación solicitando los arreglos necesarios para que los alumnos terminen en tiempo y forma el actual ciclo lectivo.

«Lo que ocurre es una realidad que venimos viviendo de manera generalizada en todo el sistema educativo. La suspensión de clases es porque no contaba con los auxiliares de servicio necesarios para los chicos, además de una serie de falencias que imposibilitan en normal dictado de clases. Caída de cielorrasos, problemas con las bombas de las calderas, filtraciones, baños rotos, etc, un sinnúmeros de situaciones y crónicas que se presentan en una de las escuelas más nuevas del sistema educativo de nuestra ciudad. Lo que vemos no es solo un problema en la EPET, sino un problema en general. De hecho, el pasado viernes estuvimos trabajando en la comisión de educación la Declaración de Emergencia Educativa y la orden al Ejecutivo Municipal para la renegociación del convenio de mantenimiento de escuelas», manifestó el concejal del Frente de Todos.

Fernández explicó que actualmente el sistema es estructuralmente deficitario que no permite al municipio dar respuesta a las demandas que los colegios hoy presentan. «En la comisión de educación nos reunimos no solo con la comunidad educativa de la EPET 21, sino también con los de la Escuela 89 y padres que quedaron fuera del sorteo de la EPET 12. Ahí mismo se pudo observar el problema estructural que tiene Neuquén, siendo que es la segunda provincia más rica del país, pero que tiene los mismos índices de pobreza que el promedio del país y problemas estructurales en el sistema educativo que son una vergüenza», indicó el edil.

El concejal además repasó los problemas edilicios de algunas de las escuelas de nuestra ciudad y le apuntó directamente a los contratistas. «Si analizamos las obras públicas realizadas por los contratistas en nuestra ciudad, tienen los mismos vicios de construcción. En general, con las obras públicas realizadas por contratistas, hay que sumarle el mal control del estado. A estas obras los problemas aparecieron poco tiempo después de ser entregadas y con las garantías ya finalizadas», expresó.

Haciendo un racconto de los problemas en cada escuela y de las fallas estructurales que hay en el sistema de mantenimiento, Fernández agregó que «hay 43 edificios escolares que tiene que atender mantenimiento de escuelas y actualmente estamos hablando de las malas condiciones que tiene el edificio más nuevo que hay en la ciudad, imaginemos cómo están los otros. Éste edificio es Disneylandia al lado de los otros que parecen Ucrania en guerra. Hoy mantenimiento de escuelas, para los 43 edificios, tiene un plomero y dos gasistas, eso demuestra la incapacidad estructural de los problemas que se presentan».

Más allá de las declaraciones del edil y de las demandas presentadas por las diferentes comunidades educativas, lo cierto es que en los próximos días se volverá a declarar una emergencia en nuestra ciudad, en este caso en lo que respecta a la educación. Se espera que con el nuevo presupuesto para 2023 presentado días atrás y que tiene proyectado un desembolso de 11.211 millones de pesos, todos los problemas estructurales terminen siendo solucionados.