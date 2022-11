Abrió la convocatoria 2023 de artes visuales para exponer en la Sala Lidaura Chapitel

Como todos los años, esta convocatoria se orienta a artistas visuales de la localidad, con prioridad para aquellos que aún no hayan expuesto en este espacio. La recepción de propuestas estará abierta hasta el 15 de enero del 2023, pudiendo incluir diferentes lenguajes y disciplinas, con envío del proyecto vía mail.

La convocatoria está dirigida a artistas o colectivos visuales de San Martín de los Andes exclusivamente, mayores de 18 años, que utilicen cualquier tipo de lenguaje visual: instalación, fotografía, pintura, video arte, dibujo, escultura, performance u otra técnica que combine éstos u otros procedimientos entre sí. A quienes lo deseen, se ofrecerá acompañamiento y asesoramiento para la confección de la propuesta por parte del equipo profesional de la sala.

Los artistas o colectivos visuales que deseen participar de la convocatoria tienen plazo hasta el 15 de enero de 2023 inclusive para enviar sus proyectos. Las presentaciones deberán enviarse en un único archivo PDF de hasta 5 MB, rotulado de la siguiente manera: apellido_nombre.pdf, a la dirección de correo: salamunicipal.chapitel@gmail.com , indicando en el asunto: Convocatoria Sala 2023

Sobre esta convocatoria, el personal de la Sala indicó: “los proyectos serán evaluados por el equipo profesional de la sala. Son válidas todas las expresiones de las artes visuales, cualquiera sea su técnica, procedimiento y temática. No se aceptarán propuestas incompletas o que no cumplan con alguno de los requerimientos. Se priorizarán aquellos artistas que no hayan expuesto durante el año 2022, sin ser éste un requisito excluyente”.

Además informaron: “las fechas sugeridas por los artistas para la realización de las muestras serán tomadas en cuenta a modo orientativo, dado que los seleccionados deberán aceptar la fecha asignada, ya que ésta se ajustará al cronograma de muestras y actividades generales de la Secretaría de Cultura. Así mismo, la sala aportará acompañamiento y asesoramiento para la confección del proyecto expositivo a aquellos que lo requieran; la curaduría de la propuesta; acompañamiento en montaje; las piezas gráficas presentes en el espacio y las de difusión digital; campaña de prensa y comunicación en medios locales y provinciales; y vernissage”.

Para mayor información comunicarse con la Sala Municipal de Exposiciones Lidaura Chapitel de San Martín de los Andes: salamunicipal.chapitel@gmail.com Las bases y condiciones del envío de obras se encuentran publicadas en www.culturasma.gob.ar