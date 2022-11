Lydia Zubizarreta: “El lugar donde vive el artista y su relación con el entorno es muy importante”

Durante la tarde de este viernes 4 de noviembre, desde las 19.30hs, en la sala Lidaura Chapitel se inaugurará la exposición titulada “Junto al Lácar”, de la artista local Lydia Zubizarreta. RSM conversó con ella para conocer detalles sobre las obras que se podrán ver expuestas y sus procesos creativos.

Lydia vive en Quila Quina, rodeada de bosque y lupinos, muy cerca del lago Lácar y del río que desemboca en él. “Yo pinto ese entorno pero no como visitante sino como mi hábitat. El lugar en donde vive el artista es muy importante, como escribía Juan L. Ortíz, su relación con el entorno. No me gusta salir de mi lugar. No entiendo a la gente que se va de viaje en otoño o en primavera, cuando todo florece”, explica la artista, del otro lado del teléfono.

Su relación con el lugar en donde vive es sin duda muy personal, muy cercana. Nacida en Buenos Aires, empezó a venir a San Martín desde 1966. Las visitas muy seguidas se transformaron en mudanza, y en 2005 se quedó definitivamente en estas tierras con su familia: “este lugar me ha cambiado la manera de ser, como quien interactúa con un amigo. Respiras más hondo, dejas que penetre todo lo que te dice, haces silencio para que te hable”.

Sobre su proceso creativo, Lydia cuenta que tiene tres etapas. La primera está marcada por sus caminatas: “cuando salgo tengo siempre en mi mochila hojas y acuarelas. Donde veo que me quiero quedar a pintar extiendo mi manta, pongo mi mezclador y el resto de mis cosas, a veces llevo una sillita también. Elijo y uso el mejor material que existe, soy muy cuidadosa con eso. Y ahí me quedo una hora, hora y media, no más que eso. Planear una acuarela es rápido, te dejas llevar. Si usas el razonamiento te trabas”.

Estas acuarelas, pintadas en el bosque o junto al lago, son piezas pequeñas, de 25 x 25 o 35 x 35. Lydia las lleva a su taller y comienza la segunda etapa creativa, en la que usa estas pinturas como información para trabajar en telas mucho más grandes, de 1×1, 1,80 x 1 o 1,20 x 1,20. En ellas usa óleos y este proceso dura mucho más tiempo: “reinterpreto el recuerdo de la acuarela con esa información. Luego, cuando termino de pintar, hago collage con las acuarelas, sumando otros elementos expresivos, como cartón pintado o papel manteca”.

«Lupinos» – óleo año 2022. Medidas: 80x100cm – Será una de las obras en subasta silenciosa.

La muestra “Junto al Lácar”, que inaugura esta tarde y estará disponible para visitar hasta el 17 de noviembre, contará con más de 30 obras que representan estos tres momentos y ocuparán todo el espacio de la sala. Habrá óleos, acuarelas y collages para el disfrute de los visitantes, pero además, se hará una subasta silenciosa de dos obras de Lydia y una pieza de cobre bañada en plata, donada por el artista Emiliano Céliz.

Lo recaudado en la subasta será destinado a mejoras en la sala de exposiciones, por iniciativa de la Asociación Amigos de la Sala, de cuya comisión directiva Lydia forma parte. Con entrada libre y gratuita, la muestra se podrá recorrer de lunes a viernes de 10 a 12 y de 16 a 20 hs. Los sábados de 16 a 20 hs.