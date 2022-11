Comunicaciones dio cátedra de fútbol en el clásico ante Embajador

El novato de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe) sorprendió a su rival en la anteúltima fecha del torneo, ambas categorías consiguieron la victoria, pero además, doblegaron a su contrincante en todos los pasajes del partido. Los encuentros se disputaron en el Estadio Municipal, en horarios muy separados por la organización de la fecha.

Foto – Gentileza

Comu se quedó con el primer clásico de la historia de manera oficial, ya habían competido en encuentros amistosos, que fueron entrenamientos para afrontar LiFuNe este año. El día domingo arrancó con la victoria del equipo Sub 23, que fue uno de los protagonistas de la liga, en la que supieron ganarle a Pehuén en condición de visitante y con un jugador menos por no llegar a completar el plantel. Además, tuvieron fechas en las que los suspendidos fueron muchos y por consiguiente, tenían un plantel corto. Este fin de semana, se hizo dueño de la pelota y ante un flojo Embajador, los de blanco consiguieron el triunfo por 3 a 1. Más tarde, la Primera, vestida de vinotinto, desembolsó un gran nivel futbolístico y ante la atónita mirada del rival, que no pudo reaccionar ante la embestida del local, vapuleó con un contundente 3 a 1, en el final, cuando el resultado se había puesto 2-1 y generaba incertidumbre en los jugadores.

La fecha culminó con la victoria del primer equipo, en un encuentro trabado y friccionado, de Cumbres sobre el campeón, Pehuén, en Aluminé. En cuanto al juego de Reserva, los de azul necesitaban de un triunfo para seguir en la lucha hasta la última, pero el contrario se resignó a que el visitante celebre en su casa y lo venció con autoridad.